سيلتا فيجو يطيح بفريق ليون خارج الدوري الأوروبي

انتهت مباراة ليون ضد سيلتا فيجو بنتيجة 0/2 للفريق الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل هدفي سيلتا فيجو في شباك ليون، جافي رويدا في الدقيقة 61، فيران جوتلجا في الدقيقة 90+2، كما تعرض موسى نياكاتي لاعب ليون ليون للطرد في الدقيقة 19.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت على ملعب بالايدوس معقل فريق سيلتا فيجو الإسباني بالتعادل الإيجابي 1/1.

وجاءت المباراة قوية منذ بدايتها، حيث اضطر ليون لاستكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه موسى نياخاتي في الدقيقة 19، ما منح سيلتا أفضلية واضحة على مدار اللقاء.

وفي الشوط الثاني، نجح خافي رودريجيز في افتتاح التسجيل لصالح الفريق الإسباني عند الدقيقة 61، قبل أن يعزز فيران جوتجلا النتيجة بهدف ثانٍ في الوقت بدل الضائع، ليقضي تمامًا على آمال الفريق الفرنسي في العودة.

وشهدت الدقائق الأخيرة توترًا كبيرًا، حيث تعرض لاعب سيلتا نيكولاس تاجليافيكو للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 90+6، لكن ذلك لم يؤثر على نتيجة المباراة.

وبهذا الانتصار، يتأهل سيلتا فيجو إلى الدور ربع النهائي، حيث من المقرر أن يواجه فريق فرايبورج في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور ربع نهائي من البطولة الأوروبية.