تفاصيل 8 مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

تقام منافسات المرحلة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي تستأنف مبارياتها على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، في الوقت الذي ينشغل فيه فريقا أرسنال ومانشستر سيتي، بلقائهما المرتقب في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (كأس كاراباو)، يوم الأحد المقبل.

وتقام 8 لقاءات ما بين يومي الجمعة والأحد، حيث ستكون الأضواء مسلطة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وكذلك على صراع الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

وكان أرسنال، الذي يتربع على القمة برصيد 70 نقطة من 31 مباراة، افتتح مباريات تلك المرحلة بمواجهة مضيفه وولفرهامبتون في 18 فبراير/شباط الماضي، حيث سقط بشكل مفاجيء في فخ التعادل 2 / 2 مع منافسه المتعثر، الذي يقبع في مؤخرة الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف مراكز النجاة.

في المقابل، تقرر تأجيل مباراة مانشستر سيتي، صاحب الوصافة برصيد 61 نقطة بعد خوضه 30 لقاء فقط، مع ضيفه كريستال بالاس، الذي يتواجد في المركز الرابع عشر بـ39 نقطة.

ويتطلع مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة، لتعزيز موقعه في المراكز الأربع الأولى بترتيب البطولة العريقة، المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم القادم، عندما يحل ضيفا على بورنموث، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 41 نقطة، غدا الجمعة.

من ناحيته، يأمل بورنموث في الخروج من دوامة تعادلاته، التي استمرت في لقاءاته الأربع الأخيرة بالمسابقة، التي شهدت تعادله بدون أهداف مع ويستهام يونايتد وبرينتفورد وبيرنلي، و1 / 1 مع سندرلاند، بينما يعود انتصاره الأخيرة في البطولة إلى 10فبراير الماضي، حينما تغلب 2 / 1 على مضيفه إيفرتون.

ويرغب أستون فيلا، الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 51 نقطة، في النهوض من كبوته، عندما يستضيف ويستهام، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 29 نقطة، يوم الأحد المقبل.

ولم يتذوق أستون فيلا طعم الانتصار في المسابقة منذ 11 فبرايرعندما فاز 1 / صفر بصعوبة بالغة على ضيفه برايتون، ليتعادل بعد ذلك مع ضيفه ليدز يونايتد، بينما خسر مبارياته الثلاث التالية أمام وولفرهامبتون وتشيلسي ومانشستر يونايتد.