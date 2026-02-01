مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

كشفت مصادر خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” عن تقدم المفاوضات بين نادي الهلال ونادي الاتحاد بشأن انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب المصادر، فإن المحادثات تسير بوتيرة متقدمة، وقد تُفضي إلى حسم انتقال اللاعب إلى الهلال خلال الأيام المقبلة، قبل إغلاق نافذة التسجيل الشتوية، في صفقة من المتوقع أن تحدث صدى واسعا في الشارع الرياضي السعودي.

ويضع الهلال بنزيما ضمن أولوياته لتعزيز خط الهجوم، مستفيداً من خبرته وقيمته التنافسية على الصعيدين المحلي والقاري، بعد أن أصبح من الواضح أن إدارة الاتحاد ليست جادة في تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل.

وأوضحت المصادر أن إدارة الاتحاد لم تقدم عرضاً جديداً بالشروط التي يرغب فيها بنزيما، مكتفيةً بمحاولة إعادة ترتيب الملفات الفنية والمالية للفريق، في ظل تفكير الإدارة الرياضية في التعاقد مع لاعبين أجانب جدد.

وفي المقابل، تؤكد المصادر أن أي تطورات حول صفقة بنزيما ستتأثر بالضغط الجماهيري نتيجة الأداء الفني الضعيف للفريق هذا الموسم، إضافة إلى الاستحقاقات المقبلة في كأس الملك ودوري النخبة الآسيوي.

ويذكر أن بنزيما، البالغ من العمر 38 عاماً، كان قد تلقى وعوداً بتمديد عقده منذ الصيف الماضي، إلا أن أول عرض رسمي وصل له مؤخراً فقط من مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم في الدوري، قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات، ووصفه اللاعب بـ«المهين» لكونه يقتصر عملياً على حقوق الصور دون أجر مالي، ما دفعه لوضع نفسه خارج حسابات الاتحاد حتى إشعار آخر.