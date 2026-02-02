قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
رياضة

صفقة جديدة.. الهلال السعودي يضم نجم نيوم

الهلال السعودي
الهلال السعودي
يمنى عبد الظاهر

حسم نادي الهلال السعودي، صفقة التعاقد مع الفرنسي سايمون بوابري، لاعب نادي نيوم، وذلك قبل غلق باب الإنتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية ، أن نادي الهلال قد أنهى اتفاقه مع نيوم لشراء المدة المتبقية من عقد الفرنسي سايمون بوابري، والممتدة حتى شهر يونيو من العام 2030.

واوضح الهلال سوف يدفع إلى نيوم مبلغ مالي قدره نحو 30 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الفرنسي سايمون بوابري.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع الفرنسى محمد قادر متى قادماً من صفوف ستاد رين ، وذلك خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

نادي الهلال السعودي سايمون بوابري لاعب نادي نيوم الهلال الفرنسى محمد قادر

