صفقة جديدة.. الهلال السعودي يضم نجم نيوم

حسم نادي الهلال السعودي، صفقة التعاقد مع الفرنسي سايمون بوابري، لاعب نادي نيوم، وذلك قبل غلق باب الإنتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية ، أن نادي الهلال قد أنهى اتفاقه مع نيوم لشراء المدة المتبقية من عقد الفرنسي سايمون بوابري، والممتدة حتى شهر يونيو من العام 2030.

واوضح الهلال سوف يدفع إلى نيوم مبلغ مالي قدره نحو 30 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الفرنسي سايمون بوابري.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع الفرنسى محمد قادر متى قادماً من صفوف ستاد رين ، وذلك خلال الميركاتو الشتوي الحالي.