وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
محمد الاسكندرانى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ممثلة في الإدارة العامة للتنبؤات والانذار المبكر، عن طقس غداً الثلاثاء ليشهد انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.


أفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غداً الثلاثاء شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً.
حذرت الهيئة من نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء

كما تتكون "أتربة عالقة" صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وتتهيأ الفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على فترات متقطعة بمناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما توجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20%) على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء

 

سجلت العظمى في القاهرة والوجه البحري 22 درجة مئوية والصغرى 12 درجة، بينما تنخفض الصغرى في شمال الصعيد لتصل إلى 8 درجات فقط.

وفي جنوب الصعيد، تصل العظمى إلى 27 درجة، في حين تسجل السواحل الشمالية 20 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

طقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الإدارة العامة للتنبؤات والانذار المبكر الأرصاد

