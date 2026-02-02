الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ممثلة في الإدارة العامة للتنبؤات والانذار المبكر، عن طقس غداً الثلاثاء ليشهد انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



أفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غداً الثلاثاء شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً.

حذرت الهيئة من نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء

كما تتكون "أتربة عالقة" صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وتتهيأ الفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على فترات متقطعة بمناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما توجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20%) على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

سجلت العظمى في القاهرة والوجه البحري 22 درجة مئوية والصغرى 12 درجة، بينما تنخفض الصغرى في شمال الصعيد لتصل إلى 8 درجات فقط.

وفي جنوب الصعيد، تصل العظمى إلى 27 درجة، في حين تسجل السواحل الشمالية 20 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.