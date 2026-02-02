الرد النهائي اليوم.. إعلامي يكشف تطورات عرض النجمة السعودي لدونجا

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطورات عرض النجمة السعودي للاعب الزمالك نبيل عماد دونجا.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “النجمة السعودي ينتظر الرد النهائي من الزمالك اليوم بشأن صفقة دونجا”.

ويحل نادي الزمالك ضيفا علي فريق كهرباء الإسماعيلية في الخامسة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة دور نايل الدوري المصري الممتاز علي استاد هيئة قناة السويس الجديد.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع برصيد25 نقطة من جدول ترتيب الدوري بينما يتذيل فريق كهرباء الإسماعيلية جدول الترتيب في المركز قبل الأخير يصارع من أجل البقاء برصيد 11 نقطة بفارق 14 نقطة بين الفريقين.

وينهي الفريقين مرانهم الختامي مساء غد الثلاثاء إستعدادا لخوض اللقاء المرتقب ويسعي الفارس الأبيض لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلي 28 نقطة ويواصل الزحف نحو الصدارة.