تعليق غير متوقع من الغندور على انتقال إبراهيم عادل لنورشيلاند الدنماركي

اتفق مسؤولو نادي نورشيلاند الدنماركي على ضم إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

و كتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:إبراهيم عادل لاعب بيراميدز السابق و الجزيرة الحالي ينتقل لنادي دنماركي إعارة مع نية بيع.

و تابع : و ممكن بعد كأس العالم النادي الدنماركي يفعل نية البيع و الأهلي يرجع يشتريه و كل حاجة في الكورة واردة طالما معاك فلوس.

وكان إبراهيم عادل قد رحل مؤخرًا عن صفوف بيراميدز لينضم إلى الجزيرة الإماراتي، حيث شارك مع الفريق في 11 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.