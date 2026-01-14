بعد الهزيمة من السنغال.. إبراهيم عادل: هنحاول من تاني وهنقدم المباراة القادمة بشكل جيد

علق إبراهيم عادل نجم الجزيرة الاماراتي ومنتخب مصر، على خروج الفراعنة علي يد السنغال بهدف نظيف في دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال إبراهيم عادل “ الحمد لله مش قادر أقولك ايه واللى نقدر نعمله اننا نحاول تاني هنلعب الماتش اللى جاي وهنقدم المباراة القادمة بشكل جيد”.

موعد مباراة مصر القادمة فى بطولة كأس أمم إفريقيا

ينتظر منتخب مصر الخاسر من مباراة نيجيريا والمغرب على المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الأحد فى تمام الساعة السادسة مساء.

وتأهل منتخب السنغال إلي نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد تفوقه على المنتخب المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.