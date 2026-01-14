حسام عبدالمجيد يغيب عن نهائي أمم أفريقيا في حالة تأهل منتخب مصر

تلقي حسام عبدالمجيد مدافع منتخب مصر بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على لاعب السنغال نيكولاس جاكسون في الدقيقة 6.

وبذلك يغيب حسام عبدالمجيد عن مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا في حالة تأهل منتخب مصر.

مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

انطلقت صافرة بداية مواجهة مصر والسنغال في تمام الساعة 19:00 مساء بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت الذي ينتظره عشاق الكرة في مصر والعالم العربي لمتابعة بطولة مثيرة، بينما يكون موعد المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت السعودية و21:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه المباراة من أكثر المواجهات المنتظرة في البطولة، إذ تجمع خبرة وتجارب طويلة بين المنتخبين، اللذين يتمتعان بسجل قوي في أمم إفريقيا، وهو ما يزيد من حدة المنافسة ويجعلها من أبرز الأحداث الرياضية في المشهد الكروي القاري لهذا الموسم.