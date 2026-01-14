كأس الأمم الأفريقية.. تعادل سلبي بين منتخبي مصر والسنغال حصيلة أول 30 دقيقة

انتهت أحداث أول 30 دقيقة من مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره السنغالي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب. ومازال التعادل السلبي قائما حتى الآن .

شهدت بداية المباراة ضغطًا هجوميًا من لاعبي المنتخب السنغالي إلا أن لاعبي المنتخب الوطني نجحوا في غلق المساحات والحفاظ على نظافة شباكهم، وشن الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى المنافس.

وحصل حسام عبد المجيد على البطاقة الصفراء في الدقيقة السادسة بعد تدخل قوي على لاعب السنغال نيكولاس جاكسون.

وحصل كاليدو كوليبالي لاعب منتخب السنغال على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على عمر مرموش وتعطيل هجمه واعدة من نصيب مصر.

وشهدت الدقيقة 18 ركلة حرة لصالح منتخب مصر من المنتصف الهجومي نفذها عمر مرموش بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء انتهت بخطأ هجومي على حسام عبدالمجيد.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.

بينما جاء تشكيل المنتخب السنغالي كالتالي:-

حراسة المرمى: فيرلاند ميندي.

خط الدفاع: كريبان دياباتيه، خاليدو كوليبالي، موسى نياخات، إل جادي مالك ضيوف.

خط الوسط: محمدو ديارا، إدريسا جايي، بابي جايي.

خط الهجوم: إيليمان نداي، نيكولاس جاكسون، ساديو ماني.