رياضة

أمير هشام يدعم منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

وجه الإعلامي أمير هشام الدعم والتشجيع لـ منتخب مصر الوطني قبل مباراة السنغال مساء اليوم بمدينة طنجة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة المقامة حاليًا في المغرب.

و شارك  صورة تشيرت  المنتخب وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:" كل الناس بـتقول يــــارب ".

تتجه أنظار الجماهير المصرية فى السابعة مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب " ابن بطوطة " بمدينة طنجة حيث يخوض منتخب مصر واحدة من أصعب مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عندما يواجه منتخب السنغال في نصف النهائي في لقاء تحيط به حسابات معقدة فنيا وتحكيميا ونفسيا وفقًا لرؤية عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين.


تحركت حافلة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق إلى ملعب إبن بطوطة بمدينة طنجة، الذى يستضيف مباراة السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2025 في مساء الساعة السابعة.

وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

ويخوض الفراعنة اختبارًا صعبًا أمام منتخب السنغال على ملعب ابن بطوطة، في مباراة تنطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بحثًا عن بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

.ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره نحو اللقب القاري، بعدما تجاوز بنين في دور الـ16، ثم أطاح بكوت ديفوار في ربع النهائي، معتمدًا على الروح القتالية والانضباط التكتيكي.

كما تحمل المباراة طابعًا ثأريًا للفراعنة أمام السنغال، في ظل الذكريات المؤلمة لمواجهتي نهائي نسخة 2021 وملحق التأهل لكأس العالم، حيث يسعى المنتخب بقيادة حسام حسن لاستعادة الهيبة وتحقيق انتصار معنوي كبير.

في المقابل، بلغ منتخب السنغال نصف النهائي بعد فوزه على السودان في دور الـ16، ثم تخطيه منتخب مالي في ربع النهائي، ويطمح لمواصلة تفوقه في المواجهات الأخيرة أمام مصر، في قمة أفريقية توصف بأنها نهائي مبكر بين اثنين من عمالقة القارة.

