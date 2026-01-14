إبراهيم فايق يعلق على تشكيل منتخب مصر: ‏محدش لعب في الإعدادات من أول عم حسن لحد حسام حسن

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي تشكيل مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"‏محدش لعب في الإعدادات من أول عم حسن لحد كابتن حسام حسن ،‏يا كريم يا رب ".



تشهد الجماهير الكروية في مصر والوطن العربي الأربعاء 14 يناير 2026 مباراة استثنائية في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، تجمع بين منتخب مصر الوطني لكرة القدم ونظيره منتخب السنغال في مواجهة نارية على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وتأتي هذه المباراة في إطار دور نصف النهائي ضمن النسخة الجارية من البطولة، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز والعبور إلى المباراة النهائية، بينما يأمل منتخب السنغال في تأكيد تفوقه واستعادة اللقب القاري.

مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

انطلقت صافرة بداية مواجهة مصر والسنغال في تمام الساعة 19:00 مساء بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت الذي ينتظره عشاق الكرة في مصر والعالم العربي لمتابعة بطولة مثيرة، بينما يكون موعد المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت السعودية و21:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه المباراة من أكثر المواجهات المنتظرة في البطولة، إذ تجمع خبرة وتجارب طويلة بين المنتخبين، اللذين يتمتعان بسجل قوي في أمم إفريقيا، وهو ما يزيد من حدة المنافسة ويجعلها من أبرز الأحداث الرياضية في المشهد الكروي القاري لهذا الموسم.

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة وتردداتها

يتزايد بحث الجماهير عن القنوات الناقلة لمواجهة مصر والسنغال بشكل مباشر، خاصة من الراغبين في متابعة اللقاء دون اشتراك في المنصات المدفوعة، حيث أعلنت بعض القنوات عن بث المباراة مجانًا عبر البث الأرضي أو الأقمار الصناعية.

من بين هذه القنوات القناة الجزائرية الأرضية الأولى التي أعلنت نقل المباراة بشكل مجاني، ويمكن للجماهير ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات.