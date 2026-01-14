قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوفتهانزا الألمانية تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
إبراهيم فايق يعلق على تشكيل منتخب مصر: ‏محدش لعب في الإعدادات من أول عم حسن لحد حسام حسن

تشكيل منتخب مصر
تشكيل منتخب مصر
علا محمد

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي تشكيل مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"‏محدش لعب في الإعدادات من أول عم حسن لحد كابتن حسام حسن ،‏يا كريم يا رب ".


تشهد الجماهير الكروية في مصر والوطن العربي الأربعاء 14 يناير 2026 مباراة استثنائية في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، تجمع بين منتخب مصر الوطني لكرة القدم ونظيره منتخب السنغال في مواجهة نارية على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وتأتي هذه المباراة في إطار دور نصف النهائي ضمن النسخة الجارية من البطولة، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز والعبور إلى المباراة النهائية، بينما يأمل منتخب السنغال في تأكيد تفوقه واستعادة اللقب القاري.

مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
انطلقت صافرة بداية مواجهة مصر والسنغال في تمام الساعة 19:00 مساء بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت الذي ينتظره عشاق الكرة في مصر والعالم العربي لمتابعة بطولة مثيرة، بينما يكون موعد المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت السعودية و21:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه المباراة من أكثر المواجهات المنتظرة في البطولة، إذ تجمع خبرة وتجارب طويلة بين المنتخبين، اللذين يتمتعان بسجل قوي في أمم إفريقيا، وهو ما يزيد من حدة المنافسة ويجعلها من أبرز الأحداث الرياضية في المشهد الكروي القاري لهذا الموسم.

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة وتردداتها
يتزايد بحث الجماهير عن القنوات الناقلة لمواجهة مصر والسنغال بشكل مباشر، خاصة من الراغبين في متابعة اللقاء دون اشتراك في المنصات المدفوعة، حيث أعلنت بعض القنوات عن بث المباراة مجانًا عبر البث الأرضي أو الأقمار الصناعية.

من بين هذه القنوات القناة الجزائرية الأرضية الأولى التي أعلنت نقل المباراة بشكل مجاني، ويمكن للجماهير ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات.

الإعلامي إبراهيم فايق تشكيل مباراة منتخب مصر السنغال نصف نهائي أمم إفريقيا منتخب السنغال

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

الأثار المصرية

نقيب السياحيين: المعارض الأثرية المصرية الخارجية تسهم في زيادة الإقبال السياحي

المعارض الأثرية

السياحة: لا خروج لقطع أثرية نادرة في المعارض الخارجية

الفنانة دينا دياب

دينا دياب: أجريت الأوديشن وأنا مصابة بتمزق الأربطة وقدمي في الجبس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي
استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي
استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

