قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدباغ وعبد المجيد يخضعان لفحص المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز بالدوري
الفارس الأبيض في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز
فحص منشطات لثنائي الزمالك بعد مواجهة بيراميدز
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
الدوري الإيطالي | التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ويوفنتوس
سموحة يكتسح البنك الأهلي بثلاثية في الدوري
قيادية بحماة الوطن: مصر بقيادة الرئيس السيسي ركيزة الاستقرار بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: كلمة الرئيس السيسي فى حفل إفطار القوات المسلحة وثيقة سياسية بالغة الأهمية

حسين ابو العطا
حسين ابو العطا
حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب “المصريين”، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة، تزامنًا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تُعد وثيقة سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية؛ موضحًا أن هذه الكلمة كانت كشف حساب للموقف المصري تجاه أعقد أزمات المنطقة، ورسالة طمأنة مدروسة للجبهة الداخلية.

وأضاف “أبو العطا”، في بيان، أن اختيار ذكرى العاشر من رمضان يمثل استدعاءً لواحدة من أعظم لحظات العزة العسكرية والارادة الوطنية، وحضور قادة القوات المسلحة، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس الوزراء، والبابا تواضروس، بجانب طلبة الأكاديمية العسكرية، يرسخ مفهوم الدولة الشاملة، موضحًا أن رسالة الحفل تتمثل في أن القرار المصري ينبع من مؤسسات متناغمة وقاعدة شعبية وعسكرية متلاحمة، والربط بين جيل أكتوبر وجيل الأكاديمية العسكرية الجديد يؤكد استمرار العقيدة الوطنية في حماية مقدرات الدولة.

ولفت رئيس حزب “المصريين”، إلى أن كشف الرئيس السيسي عن جهد مصري مخلص ومستنير للوساطة بين القوى الكبرى والإقليمية يعكس ثقل القاهرة كلاعب لا غنى عنه في استقرار الشرق الأوسط، لافتًا إلى تشديد الرئيس السيسي إلى خطورة الحسابات غير الدقيقة التي قد تؤدي لانفجار المنطقة؛ فمصر هنا تتحدث بصوت الحكمة، محذرة من أن الحروب الحديثة لم تعد تقتصر آثارها على أطراف الصراع، بل تمتد لتضرب استقرار دول الجوار والمصالح الدولية.

وأوضح أن تأكيد الرئيس السيسي على التواصل مع الأشقاء في الخليج يبرز التزام مصر التاريخي بأمن الخليج كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ورفض أي اعتداء على سيادة الدول العربية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف فيما يخص التأثيرات الاقتصادية المباشرة للتوترات في البحر الأحمر، والاعتراف بتأثر حركة الملاحة وتكبد خسائر مادية منذ أحداث 7 أكتوبر هو نوع من المكاشفة السياسية؛ فالقناة ليست مجرد ممر مائي، بل هي شريان حياة للاقتصاد القومي، وأي اضطراب فيها يتطلب استجابة اقتصادية مرنة، علاوة على أن الإشارة إلى مضيق هرمز وتأثيره على أسعار البترول العالمية تعكس وعي القيادة المصرية بالترابط الجيوسياسي؛ فغلق المضايق الدولية يعني أزمة طاقة عالمية ستلقي بظلالها حتمًا على الأسواق المحلية.

ونوه بأن الرئيس السيسي خاطب المواطن المصري بلغة تتسم بالشفافية، حيث طمأن الرئيس الشعب بأن الدولة تدرس كل الاحتمالات ووفرت الاحتياطات اللازمة، وهذا يقطع الطريق على الشائعات ويؤكد أن الدولة لديها غرفة عمليات دائمة لإدارة الأزمات الاقتصادية والأمنية، موضحًا أن نسب الرئيس الفضل في النجاح والاستقرار بعد الله سبحانه وتعالى إلى تحمل المصريين يُعد اعترافًا بوعي المواطن الذي يُمثل الركيزة الأساسية للأمن القومي.

وأكد أن إصرار الدولة المصرية على التهدئة في غزة، والوساطة بين القوى الإقليمية، ليس مجرد دور دبلوماسي، بل هو ضرورة وجودية لحماية المسار التنموي الداخلي، موضحًا أن خطاب الرئيس السيسي رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة؛ عنوانها الحذر الاستراتيجي في الخارج، والتماسك الوطني في الداخل؛ فمصر تؤكد أنها تملك القدرة على الرصد، والجرأة على المواجهة، والحكمة في احتواء الأزمات.

المستشار حسين أبو العطا مجلس الشيوخ حزب “المصريين” الأحزاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد