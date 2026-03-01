شريف خيرالله: عفوية شيرين عبد الوهاب الزائدة تضعها في مواقف محرجة

أكد الفنان شريف خيرالله ، أنه لم يهاجم النجمة شيرين عبد الوهاب كما أشيع، موضحًا أن تصريحاته السابقة كانت في إطار النقد البنّاء بدافع المحبة والحرص عليها، وليس الهجوم أو التقليل من شأنها.

وقال خيرالله ، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم ، إنه انتقد فقط بعض تصرفات شيرين العفوية الزائدة عن الحد، والتي قد تضعها أحيانًا في مواقف محرجة أمام الكاميرات، مؤكدًا أن تلقائيتها الشديدة تجعلها تقع في أخطاء لفظية أو مواقف غير محسوبة، دون قصد منها.

وأضاف أن شيرين بطبيعتها شخصية بسيطة وصادقة، لكنها أحيانًا تؤذي نفسها بتلك العفوية قبل أن يؤذيها الآخرون.

وشدد خيرالله، على أن شيرين فنانة كبيرة وصاحبة صوت ذهبي نادر، يعد من أهم الأصوات التي مرت في تاريخ الغناء المصري، مشيرًا إلى أن انتقاده كان نابعًا من تقديره لقيمتها الفنية وخوفه على صورتها أمام جمهورها.

ووجه خيرالله، رسالة مباشرة لها في ظل أزمتها الصحية الأخيرة، قائلاً: "يا شيرين.. نحن نحبك، أنتِ فنانة مهمة في تاريخ الفن المصري، أرجوكِ حافظي على نفسك من أجل جمهورك وبلدك"، مؤكدًا أن دعمها في هذه المرحلة واجب إنساني قبل أن يكون موقفًا فنيًا.

