شريف خير الله يكشف كواليس تعرضه للتحرش: اتعملي "كمين"

كشف الفنان شريف خيرالله عن تعرضه لمحاولات تحرش إلكتروني عبر رسائل على منصات التواصل الاجتماعي، واصفًا الأمر بأنه "قلة أدب" وغير مقبول على الإطلاق.



وأوضح خيرالله خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرسائل أرسلت له على الخاص من شخص مجهول، معبرة عن إعجاب زائف بشكل مزعج، مشيرًا إلى أنه شعر في البداية أن هناك محاولة لاستدراجه أو وضعه في موقف محرج، وكأنه "كمين" معد له.



وأكد خيرالله أنه لم يقدم بلاغًا رسميًا، بل اكتفى بحظر المرسل على حساباته، مشيرًا إلى أن الأمر كان غريبًا ومنظمًا بطريقة مريبة.

وأضاف أن وسائل الإعلام التقطت الواقعة بعد أن نشر شيئًا عن الموضوع على صفحته، وهو ما أثار جدلًا وتعرضه لهجوم وانتقادات من بعض الأشخاص على وسائل التواصل، حيث طالت الإهانات تعابيره وسمعته بشكل شخصي، وهو ما أزعجه جدًا.



وعن تأثير الواقعة على حياته الشخصية، قال شريف خيرالله إن التجربة أثرت على بعض خططه الشخصية والعاطفية، إذ منعته من الارتباط في فترة معينة، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يتعامل مع الأمر بحذر ووعي، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة إطلاقًا وأن على الجميع احترام خصوصية الآخرين.

