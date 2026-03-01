شريف خيرالله يفاجئ الجمهور: هذا كان أجر محمود حميدة في "عصر القوة"

كشف الفنان شريف خيرالله عن تفاصيل الأجور التي تم صرفها لفريق عمل فيلم "عصر القوة"، موضحًا أن أجر النجم محمود حميدة كان يفوق أجور معظم المشاركين في العمل، رغم بساطة ميزانية الإنتاج آنذاك.



وقال خيرالله ، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الفيلم الذي عرض في أوائل التسعينيات، حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، لكنه جاء في فترة كان الإنتاج السينمائي فيها محدودًا، ما جعل الأجور متواضعة مقارنة بما يُقدم اليوم.



وأضاف أن دوره في الفيلم كان أحد الأدوار الرئيسية، وأنه تلقى أجرًا منخفضًا نسبيًا، بينما حصل محمود حميدة على مبلغ 3 آلاف جنيه.

وأكد خيرالله أن هذه التفاصيل تُظهر طبيعة الصناعة في تلك الفترة، وأن النجاح الحقيقي لأي عمل فني لم يكن مرتبطًا بالأجر المادي فقط، بل بالتأثير الذي يتركه الفيلم في ذاكرة الجمهور، وهو ما تحقق لـ"عصر القوة" حتى اليوم، حيث ما زال متداولًا ويُشاهَد على منصات الفيديو المختلفة.

