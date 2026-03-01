قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختراق التليفزيون الإيراني وبث رسالة لنتنياهو مترجمة للفارسية
الدباغ وعبد المجيد يخضعان لفحص المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز بالدوري
الفارس الأبيض في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز
فحص منشطات لثنائي الزمالك بعد مواجهة بيراميدز
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
الدوري الإيطالي | التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ويوفنتوس
سموحة يكتسح البنك الأهلي بثلاثية في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

شريف خيرالله يخرج عن صمته بعد الجدل حول تشبيه محمد رمضان بالعندليب

الفنان شريف خيرالله
الفنان شريف خيرالله
محمود محسن

أوضح الفنان شريف خيرالله ، حقيقة تصريحاته التي أُسيء فهمها، بشأن المقارنة بين الفنان محمد رمضان والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مؤكدًا أن حديثه لم يكن يقصد به المقارنة بين الشخصين من حيث القيمة أو التاريخ، وإنما كان يدور حول فكرة “التطور الفني” في كل عصر.

وأشار خيرالله ، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" ، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن عبد الحليم حافظ كان فنانًا متطورًا سبق عصره، وأسهم بشكل واضح في تحديث شكل الأغنية المصرية من حيث الموسيقى، وتوزيع الآلات، وحتى الأداء التمثيلي والظهور السينمائي، إضافة إلى اختياراته في الملابس التي كانت تعكس روحًا مختلفة عن الجيل الذي سبقه.

وأضاف أن عبد الحليم ، نفسه تعرض لانتقادات حادة في بداياته، سواء بسبب نوعية الأغاني التي قدمها أو أسلوبه المختلف، إلا أن الزمن أنصفه وأثبت أنه كان صاحب رؤية تطويرية حقيقية.

وأكد خيرالله، أن حديثه عن محمد رمضان جاء في الإطار ذاته، باعتباره فنانًا يتحرك داخل سياق زمني مختلف، ويقدم نفسه وفق أدوات ورؤية تتماشى مع طبيعة عصره، موضحًا أن التطور لا يعني التشابه، ولا يعني المساواة في القيمة الفنية، بل يشير إلى قدرة كل فنان على التعبير عن زمنه بطريقته الخاصة.

وشدد على أنه لم يقصد المقارنة في المظهر أو الملابس، بل كان يتحدث عن مفهوم التجديد وكسر القوالب التقليدية، مشيرًا إلى أن كل عصر يفرض شكله الفني وأدواته، وأن ما قد يبدو غريبًا اليوم قد يصبح مع الوقت جزءًا من السياق الطبيعي للفن.

واختتم خيرالله تصريحاته بالتأكيد على أن التاريخ الفني لا يُقاس بلحظة جدل، بل بما يتركه الفنان من تأثير حقيقي في وجدان الجمهور.
 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

