شريف خيرالله يخرج عن صمته بعد الجدل حول تشبيه محمد رمضان بالعندليب

أوضح الفنان شريف خيرالله ، حقيقة تصريحاته التي أُسيء فهمها، بشأن المقارنة بين الفنان محمد رمضان والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مؤكدًا أن حديثه لم يكن يقصد به المقارنة بين الشخصين من حيث القيمة أو التاريخ، وإنما كان يدور حول فكرة “التطور الفني” في كل عصر.

وأشار خيرالله ، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" ، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن عبد الحليم حافظ كان فنانًا متطورًا سبق عصره، وأسهم بشكل واضح في تحديث شكل الأغنية المصرية من حيث الموسيقى، وتوزيع الآلات، وحتى الأداء التمثيلي والظهور السينمائي، إضافة إلى اختياراته في الملابس التي كانت تعكس روحًا مختلفة عن الجيل الذي سبقه.

وأضاف أن عبد الحليم ، نفسه تعرض لانتقادات حادة في بداياته، سواء بسبب نوعية الأغاني التي قدمها أو أسلوبه المختلف، إلا أن الزمن أنصفه وأثبت أنه كان صاحب رؤية تطويرية حقيقية.

وأكد خيرالله، أن حديثه عن محمد رمضان جاء في الإطار ذاته، باعتباره فنانًا يتحرك داخل سياق زمني مختلف، ويقدم نفسه وفق أدوات ورؤية تتماشى مع طبيعة عصره، موضحًا أن التطور لا يعني التشابه، ولا يعني المساواة في القيمة الفنية، بل يشير إلى قدرة كل فنان على التعبير عن زمنه بطريقته الخاصة.

وشدد على أنه لم يقصد المقارنة في المظهر أو الملابس، بل كان يتحدث عن مفهوم التجديد وكسر القوالب التقليدية، مشيرًا إلى أن كل عصر يفرض شكله الفني وأدواته، وأن ما قد يبدو غريبًا اليوم قد يصبح مع الوقت جزءًا من السياق الطبيعي للفن.

واختتم خيرالله تصريحاته بالتأكيد على أن التاريخ الفني لا يُقاس بلحظة جدل، بل بما يتركه الفنان من تأثير حقيقي في وجدان الجمهور.

