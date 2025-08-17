بعد تيمور تيمور.. شريف خيرالله: ربنا نجاني من الغرق وكنت هروح فيها

كشف الفنان شريف خيرالله كواليس نجاته من الغرق اثناء قضاء إجازته الصيفية بإحدي الشواطئ، وجاء الخبر بعد ساعات من وفاة مدير التصوير تيمور تيمور غرقاً في أحد شواطئ رأس الحكمة، في أثناء محاولته إنقاذ نجله.

وكتب شريف خير الله عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، الحمد لله النهاردة ربنا نجاني من الغرق، وأنا في البحر واقف على رجلي جت موجة قلبتني وكنت هروح فيها الحمد لله من قبل ومن بعد".

وفى وقت لاحق، كان كشف الفنان شريف خير الله، عن كواليس المنشور الذي كتبه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذى ينادي فيه بسبب قلة الاعمال المعروضه عليه رغم تاريخه الفني الكبير.

شريف خير الله يروي تفاصيل قلة الاعمال المعروضه

وقال شريف خير الله ، فى تصريح خاص لصدى البلد: قدمت فى تاريخي الفني عديد من الأعمال الفنية المهمة وشاركت فى أعمال محفورة فى وجدان الجمهور حتي الان ولعل أقربها مسلسل الاختيار ، وعندما قمت بكتابة هذا المنشور لم أقصد به العمل بهدف المادة ، ولكن لأني لدي تاريخ فني كببر ، ولم أقبل بأى عمل يعرض علي لابد أن يليق بتاريخي الفني.

وأضاف شريف خير الله: لم ألجا إلى الفنان أشرف زكي كنقيب للممثلين، وهذه الرسالة ليس مقصود بها الفنان القدير ، ولكن موجه إلى شركات الإنتاج والمخرجين والمؤلفين ، لافتا إلى أن هناك نجوم كبار يمكن أن يستعينوا بهم فى أعمال مهمة.

وأوضح شريف خير الله: أرى أنه فى الفترة الأخيرة شهدت الساحة طفرة كبيرة فى الأعمال المعروضة سواء كما أو كيفا، وهو ما جعلنى أقوم بكتابة هذا المنشور لأن هناك أعمالا كثيرة جيدة الصنع تقدم فى الفترة الأخيرة ، وكنت أتمنى أن أكون جزءا منها ومن ببن هذه الأعمال مسلسل “قهوة المحطة” و"ولاد الشمس".

منشور شريف خير الله

وكشف الفنان شريف خير الله، عبر صفحته الرسمية علي موقع فيسبوك، عن عدم عرض أعمال جديدة عليه.

ونشر شريف خير الله ، صورة له، وعلق عليها قائلًا: بذمتكم الراجل المصري الأصيل، الموهبة الجبارة دي تبقى قاعدة من غير شغل؟ والله عيب.

وكان آخر أعمال شريف خير الله ، هو مسلسل فراولة، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدى الشركات العالمية.