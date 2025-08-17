قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخا أطلق من وسط قطاع غزة
خضع لفحوصات طبية.. الزمالك يُطمئن جماهيره على الحالة الصحية لـ فيريرا
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل الكبرى وهم.. والسلام مع مصر خط أحمر
بدء عزاء تيمور تيمور.. ونجله يدخل في نوبة بكاء شديدة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
سرقة المحتوى الإلكتروني جريمة.. والقانون المصري يعاقب بالحبس والغرامة| تفاصيل
إعلام عبري: رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة
تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية داعش التجمع لجلسة 18 أكتوبر
خبير: نشر ترامب للحرس الوطني بواشنطن يعكس خططه للهيمنة على الولايات الديمقراطية
أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى يستعرض لقاء الرئيس السيسي بعدد من المسؤولين وتطورات القضية الفلسطينية
مستشار أبو مازن: لو أرادت إدارة ترامب وقف الحرب على غزة لفعلت فورا
فن وثقافة

قسم الفن

بدأ عزاء مدير التصوير تيمور تيمور، في مسجد الحامدية الشاذلية، منذ قليل؛ بعد أن رحل عن عالمنا أمس السبت غرقاً في أحد شواطئ رأس الحكمة، في أثناء محاولته إنقاذ نجله.

ويتلقى العزاء مدير التصوير أحمد المرسي، كما ظهر نجل الراحل في نوبة بكاء شديدة حزنًا على والده.

أبرز أعمال تيمور تيمور

حقق الراحل تيمور تيمور نجاحات كبيرة في مجال التصوير الفني، وكان آخر أعماله مسلسل «جودر» الذي عُرض في رمضان وحقق نجاحاً لافتاً.

كما قدّم عدداً من الأعمال الدرامية الشهيرة، منها: «رسالة الإمام»، «جراند أوتيل»، «السيدة الأولى»، «طريقي»، بالإضافة إلى تصويره لأفلام منها: «رمسيس باريس»، و«على جثتي» وغيرها.

ولم يقتصر إبداعه على التصوير فقط، بل شارك أيضاً في بعض الأدوار التمثيلية مثل: «الحاسة السابعة»، «خطوط حمراء»، «الجامعة»، «إبراهيم الأبيض» وغيرها.

نقابة المهن التمثيلية تنعى الراحل

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا تاركاً إرثاً فنياً وإبداعياً مميزاً في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وتقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة، بخالص التعازي إلى أسرة الراحل، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

