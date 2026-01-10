عمرو عبد الجليل يحتفل بعيد ميلاده وسط فريق عمل "السرايا الصفرا

احتفلت أسرة مسلسل السرايا الصفرا مع فريق العمل بعيد ميلاد الفنان القدير عمرو عبد الجليل في الاستوديو بمنطقة الجيزة.



وتفاجأ «عبد الجليل» بعد انتهاء أحد مشاهد التصوير وأثناء بروفة المشهد التالي بالتفاف أبطال المسلسل: وفاء عامر وسارة سلامة وإيهاب فهمي ومنة عرفة وغنوة محمود ونهى عادل وتغريد فهمي، وفريق الإخراج بقيادة جوزيف نبيل، واحتفلوا بعيد ميلاده بغناء أكثر من اغنية، والفرحة كانت مزدوجة بفوز منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وقاموا بأخذ الصور التذكارية حول تورتة تم تزيينها بصورة الفنان عمرو عبد الجليل، متمنين له دوام الصحة والعافية والعمر المديد، ويحفظه من الجنون نتيجة وجوده معهم في «السرايا الصفرا».

الجدير بالذكر أن مسلسل «السرايا الصفرا» يواصل تصوير حلقاته على قدم وساق للحاق بالسباق الرمضاني الشهر المقبل بإذن الله.