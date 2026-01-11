قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب
رئيس ائتلاف ملاك مصر: قانون الإيجار القديم أنهى «عارًا تاريخيًا»
شقيق محمد حمدي: حسام حسن له دور في اكتشافه .. وغيابه خسارة للمنتخب
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026
أخطر الجرائم الرقمية.. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري؟
بعد خضوعه لجراحة.. تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين مصطفى كامل وهاني شاكر
لن نبيع وطننا .. خارجية كوبا ترد على التهديدات الأمريكية برسالة حاسمة
تحمّل ضغوطًا وانتقادات وتشكيكًا.. أشرف صبحي يُهنئ حسام حسن والمنتخب ويُشيد بروح اللاعبين
التحالف الدولي يشن هجمات مكثفة على مواقع لداعش في دير الزور بسوريا
فخور بقميص منتخب مصر وهدفنا التتويج باللقب.. تعليق محمد صلاح بعد الفوز على كوت ديفوار
الموت يفجع الفنان محمد رمضان
روح قتالية ومسئولية جماعية .. طارق يحيى يهنئ الفراعنة بعد التأهل التاريخي
بعد خضوعه لجراحة.. تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين مصطفى كامل وهاني شاكر

 في أجواء مليئة بالود والضحك واستعادة الذكريات، أجرى الفنان مصطفى كامل ، نقيب المهن الموسيقية، اتصالًا هاتفيًا مطولًا بالفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، استمر قرابة ساعة، للاطمئنان على حالته الصحية بعد خضوعه مؤخرًا لجراحة في العمود الفقري.

وطمأن مصطفى كامل جمهور الفنان هاني شاكر على حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة ويتحسن بشكل ملحوظ، متمنيًا له دوام العافية والعودة القريبة لنشاطه الفني.

وشهدت المكالمة استرجاعًا لسنوات طويلة من النجاحات الفنية التي جمعت الثنائي، حيث اتفقا على تقديم أغنيتين جديدتين للجمهور خلال الفترة المقبلة، في تعاون جديد يعيد إلى الأذهان سلسلة الأعمال الناجحة التي قدماها سويًا.

ويعد مصطفى كامل من أبرز الشعراء والملحنين الذين تعاونوا مع هاني شاكر، وقدم له عددًا كبيرًا من الأغنيات التي حققت نجاحًا واسعًا في التسعينات وأوائل الألفينات، من بينها: «ياريتني» التي تُعد من روائع هاني شاكر، وهي من كلمات وألحان مصطفى كامل، بالإضافة إلى: «هنعيش»، «الحلم الجميل»، «سألتك إنتي مين»، «المفروض»، «سبتيني ليه»، «أنا عيني لحبيبي»، «أتكلم قول للعالم»، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة مميزة في مشوار النجمين ولا تزال عالقة في أذهان الجمهور.

