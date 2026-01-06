مصطفي كامل عن أزمات النقابة: شقيان من صغري ومليش في الحرام

كشف المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تعرض النقابة لهجوم شرس في الفترة الأخيرة حملة.

وقال مصطفى كامل في لايف عبر حسابه بموقع فيسبوك: النقابة بتتعرض لهجوم شرس من شلة قد تكون ليس لهم علاقه بالفن، وفي صفحات وهمية تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، يحرم عليا وعلى بيتي الجنيه أنا مليش في الحرام وربنا غنيني، شقيان من صغري.

وتابع: اشتغلت لله وبشرف وقاصد أخرج من النقابة يتقال عني كان فيها راجل محترم، أنا عمري ما ظلمت ولا هكون ظالم مفيش حد حولته للتحقيق غير وهو يستحق، لو أنا قدمت استقالتي واكتفيت بتجارتي مع الله الحرب اللي قايمه عليا هتهدى؟

و أضاف: أنا ممسكتش شنطة رقاصة أنا صانع نجوم ورجل متعلم ومثقف هدفي أخرج من النقابة وأنا مشرف دولتي وبيتي وأولادي، والمقعد اللي قعدت عليه سيدة الغناء العربي ويتقال الله يمسيه بالخير أو يرحمه.

وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوتين رقمي 78753 و78754 لسنة 79 قضائية، بطلب عزل وإسقاط عضوية نقيب المهن الموسيقية، إلى جلسة 3 مارس المقبل، وذلك لإعادة إعلان الخصوم بشخصهم وبصفتهم القانونية.



اختصمت الدعوتين وزير الثقافة، ووكيل أول نقابة المهن الموسيقية وسكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، وأحالت نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي وكيل ثان نقابة المهن الموسيقية، وأحمد أبو المجد، سكرتير عام النقابة، إلى مجلس تأديب، بعدما حقق مستشار مجلس الدولة بمخالفاتهم بالنقابة.