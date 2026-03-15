لإنهاء ترتيبات معسكر مارس.. أبو ريدة يجتمع بالتوأم حسام وإبراهيم حسن
بث مباشر.. صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 26 رمضان
واشنطن تدرس إنشاء تحالف بحري دولي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز
إبراهيم عبد الجواد: شوط مميز من توروب.. وشوبير متألق
لابورتا رئيسًا لبرشلونة حتى 2031 بعد فوزه في الانتخابات
الكورة مش عادلة.. إعلامي زملكاوي يثير الجدل بسبب مباراة الأهلي والترجي
عادل مصطفى يشتبك مع مراقب مباراة الأهلي والترجي بعد إنذار هاني
دبوس ومطالبة بوقف إطلاق النار.. فريق عمل صوت هند رجب على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار.. صور
سامح حسين: 31 مارس موعد رحلات العمرة للفائزين في برنامج بركة رمضان مع حزب مستقبل وطن
اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار أمام نادي وادي دجلة
عمال مصر: الدولة تتعامل بحكمة مع أزمات المنطقة وتضع أمنها في المقدمة
مستشار البيت الأبيض: 12 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران حتى الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصر تحذر من شائعات مدسوسة.. وتندد بانتهاك إيران سيادة 8 دول عربية

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أكد مجلس وزراء الإعلام العرب، أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية يُعد اعتداءً غاشمًا غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف، ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات إلى إيران أو إلى أي طرف في الصراع الجاري.

وجاء في البيان الذي صدر عن المجلس، وتقدمت به مصر ممثلة في وزارة الدولة للإعلام ووافقت عليه الدول العربية، تحذير من الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية.

وأوضح البيان، أن المجلس تابع باهتمام التطورات في المنطقة، وبصفة خاصة ما تعرضت وما زالت تتعرض له بعض الدول العربية الشقيقة، وهي الإمارات العربية المتحدة والأردن والعراق والكويت والبحرين وسلطنة عمان والسعودية وقطر، من اعتداءات وهجمات عسكرية وتهديدات وأعمال استفزازية من جانب إيران.

كما تابع المجلس تناول الإعلام العربي بكل أنواعه وأدواته لهذه الأحداث، وكذلك تناول الإعلام الدولي للتطورات في المنطقة.

وتوجه المجلس بالتحية إلى جميع وسائل الإعلام العربية، العامة والخاصة وغيرها، التي نقلت إلى الشعوب العربية تطورات الأحداث بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الإجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية، وإقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها.

إيران تنتهك سيادة 8 دول عربية

وناشد الوزراء كافة وسائل الإعلام العربية، بكل أنواعها التقليدية والرقمية المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية.

وأكد المجلس أهمية إطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية قد استهدفت في معظمها المرافق والبنية التحتية المدنية ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وألحقت الضرر بأمن مواطنيها والمقيمين بها وزائريها.

وشدد البيان على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام في الخلط المتعمد أو المغلوط بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية.

وأوضح أنه أياً كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة وأسبابه ونتائجه والمسؤول عن اندلاعه، فإن ذلك لا يبرر مطلقًا الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية.

كما ناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية.

وأشار البيان إلى أن الظروف الراهنة تتطلب من كل مواطن عربي، كما حدث في كافة الأحداث والتطورات القومية الصعبة من قبل، التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم، مؤكداً أن هذا هو الشعور العام لدى جموع الشعوب العربية التي تدرك جيداً أهمية تجنب الوقوع في فخاخ التفرقة والوقيعة التي يمارسها أعداء الأمة العربية باستخدام وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية الشقيقة التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات، مع التأكيد على أهمية تحري الدقة وأن تكون مصادر المعلومات موثقة، خاصة في ظل ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار وتحليلات من مصادر مجهولة قد تؤدي إلى إثارة الفتن والإساءة للعلاقات الأبدية بين الدول العربية الشقيقة.

كما دعا المجلس إلى تعاون عربي شامل لإطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

مفاجآة خلال ساعات.. الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور | هيوصل كام؟

الطماطم

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترشيحاتنا

شاب يستغيث بسبب بطش والده ويكشف تفاصيل صادمة

جحود أب.. شاب يستغيث من بطش والده ويكشف تفاصيل صادمة

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة بانضمام أعضاء

العاهل البحريني يثمن موقف مصر الداعم والمتضامن مع دول مجلس التعاون

العاهل البحريني يثمن موقف مصر الداعم والمتضامن مع دول مجلس التعاون

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

فيديو

مفاجأت في قضية فتاة بورسعيد

دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

منة فضالي

حقيقة الخلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد