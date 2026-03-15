موعد مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وتقرر أن يحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء السبت 21 مارس على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، بعد التعادل في الرباط ذهابا بهدف لكل فريق.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول، ومواطنه أوليفيرا لوبيز المساعد الثاني، والحكم الرابع الموريتاني عبد العزيز بوه، وحكم تقنية الفيديو زينيث ماكليما من جنوب أفريقيا، وبابكر سار حكم الفيديو المساعد.

ويراقب المباراة أحمد مويجي من تنزانيا، وإيفاريست موكواندي مراقب الحكام من الكاميرون، والمنسق العام براهيم بلاسين من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، ومنسق حقوق البث الفضائي أحمد جبران من مصر.



