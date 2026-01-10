قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
خطة محكمة لعبور الأفيال.. الدفاع والهجمات المرتدة سلاح مصر أمام كوت ديفوار
السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي
لتشييع نجلها..فيروز تصل إلى الكنيسة بمنطقة المحيدثة بصحبة ابنتها ريما
هاني سري الدين يكشف لـ"صدى البلد" ملامح برنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد
مقالات

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد ماهر
محمد ماهر

قبل بداية كأس الأمم الأفريقية كنا قد ذكرنا أن وصول المنتخب لما هو أبعد من دور الستة عشر سيكون حدثاً سعيداً أو ما يعد من قبيل المفاجأة.

كان هذا التوقع قياساً على ما شاهدناه من مستوى متذبذب في تصفيات كأس العالم رغم النجاح في تصدر المجموعة .. زاد من شعور الإحباط عند الجمهور المصري المستوى المتردي الذي ظهر به المنتخب الثاني في كأس العرب ومن ثم الشعور العام بعدم قدرة الكرة المصرية على مجاراة المنتخبات الأفريقية في المعترك الأفريقي.

لكن وبحمد الله استطاع المنتخب تجاوز دور المجموعات بثبات وتوقع الجميع استمرار النسق التصاعدي خصوصاً وقد رتب لنا القدر مواجهة بنين المصنف 92 في الفيفا في أسهل مواجهات دور الستة عشر.

وفيما ينتظر الملايين أمام الشاشات لترى الفراعنة وهم يفترسون الفهود وإذ بالفراعنة يفترسون أعصاب جماهيرهم العريضة بأداء أقل من المتوقع لمدة 69 دقيقة حتى سجل مروان عطية هدف التقدم....وكأن هذا التقدم لم يرض طموح لاعبينا في محاولاتهم الحثيثة لحرق دم الجمهور فلم نكد نصل للدقيقة 84 حتى ارتبك خط دفاعنا وبصحبته زيزو والشناوي وتعادلت بنين بهدف لا تحلم أن تسجله.


وكان علينا بالتالي دخول الوقت الإضافي وانتظار الفرج.. حيث من الله على المدافع المجتهد ياسر إبراهيم بضربة رأس سكنت شباك بنين لو كررها مائة مرة ما كانت لتدخل..ثم أضاف صلاح الثالث في النهاية.

لا أفهم لماذا يصر الكابتن حسام على تصعيب الأمور..لا أفهم سر الفلسفة وتغيير التشكيل وطريقة اللعب..الوضع المنطقي أننا بعد ما قدمنا ثلاثة أشواط هجومية جيدة أما زيمبابوي وجنوب أفريقيا حتى طرد هاني ما اضطرنا إلى تغيير الخطة في الشوط الثاني ونفذناها بجدارة....لماذا لم نبدأ أمام بنين كما بدأنا أمام زيمبابوي.

لماذا بعد أسبوع راحة ربما لم يحدث في تاريخ مشاركات المنتخب نرى هذا الأداء.....لماذا يحتفظ حسام بثلاثة تغييرات وهو يرى لاعبيه يتساقطون تباعاً نتيجة المجهود الكبير.

أعتقد أن المكسب الوحيد من أداءنا غير المقنع أمام بنين هو أنه أزاح أعين المنتخبات الأخرى عن ترشيح مصر للقب و خفض مستوى طموحات المصريين.

وبما أن المباراة القادمة ضد كوت ديڤوار بطلة النسخة الماضية والتي رأى الجميع كيف تلاعبت ببوركينا فاسو وسحقتها بثلاثة أهداف بسهولة فلابد أن يقتدي لاعبونا ومدربهم بمقولة نابليون بونابرت “الرجل الذي عقد النية على الفوز لا يعرف كلمة مستحيل”.

المنتخب منتخب مصر محمد ماهر محمد ماهر يكتب

