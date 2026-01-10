مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعي على طريق (المطرية ـ بورسعيد) 30 يونيو بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارًا من مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول متوفي و7 مصابين بحادث تصادم ميكروباص وجرار زراعي على طريق (المطرية ـ بورسعيد) 30 يونيو .

انتقل ضباط مركز شرطة المطرية

وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الاسم وبدون بطاقة تحقيق شخصية، وإصابة 7 آخرين وهم كل من :"محمد حمدى محمد شفيق 18عاما ومقيم مركز المنزلة مصاب باشتباك ما بعد الارتجاج، وكسر بالساق اليمنى، محمد عصام الحولجى 34 عاما، ومقيم قرية الشبول ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالركبة اليسرى، وجرح بالوجه، محمد مدحت عبد الله 20 عاما، ومقيم المنزلة مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى وجروح بالوجه والراس، ومحمد شلبى عيد 23 سنة المنزلة ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالحاجب الايسر، وكدمات بالجسم، سمير شكرى محمد 24 عاما، ومقبم المنزلة ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالفخذ الايمن، وصابرين صابر محمد جاد 17 عاما مقيمة محافظة بورسعيد ومصابه باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، وسعاد احمد العجيلى 46 عاما، (مغربية الجنسية) مقيمة بور فؤاد محافظة بورسعيد ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج".

تم استقبال المصابين باستقبال مستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة.