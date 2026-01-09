الدقهلية: المرور على 39 وحدة صحية من وحدات التطوير بالمرحلتين الأولى والثانية

نفذت مديرية الصحة بالدقهلية مرور ميداني على 39 وحدة صحية من وحدات التطوير بالمرحلتين الأولى والثانية؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بصورة منتظمة.



وشمل المرور متابعة التزام الفرق الطبية والإدارية بمواعيد العمل، والتأكد من تواجد القوى البشرية، ومراجعة سجلات العمل، إلى جانب متابعة مستوى النظافة العامة داخل الوحدات، وحسن استقبال المواطنين، والالتزام بالإجراءات التنظيمية المعمول بها.



وتضمن المرور وحدات البرامون، برق العز، شها التابعة لإدارة المنصورة، ووحدات بطرة، كُتامة ميت الكرما التابعة لإدارة طلخا، بالإضافة إلى وحدات درين، بهوت، كفر الجنية بإدارة نبروه، ووحدات منية سمنود، صهرجت الصغرى بإدارة أجا، ووحدات أولية، كفر المقدام، صهرجت الكبرى بإدارة ميت غمر.



كما تم المرور على وحدات الصلاحات، ميت فارس، ميت سويد التابعة لإدارة بني عبيد، ووحدات دموة، أشمون الرمان بإدارة دكرنس، ووحدات ميت عاصم، الدراكسه بإدارة منية النصر، ووحدات محلة دمنة، الكفر الجديد بإدارة محلة دمنة، ووحدات العصافرة، أولاد صبور بإدارة ميت سلسيل.



وامتد المرور ليشمل وحدات المطرية، العزيزة، الحوتة بإدارة المنزلة، ووحدات السلسول، منشأة شومان بإدارة جمصة، ووحدات الشوامي، الستاموني بإدارة بلقاس، ووحدات الربع، أبو داوود، صدقا بإدارة تمي الأمديد، ووحدات ميت غريطة، طوخ الأقلام بإدارة السنبلاوين، إلى جانب وحدات عزب الجمالية، عزب موسى التابعة لإدارة الجمالية.



يأتي ذلك في إطار الحرص على المتابعة المستمرة للوحدات الصحية المطورة، والوقوف على مستوى الأداء داخلها، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.