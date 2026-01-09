داخل كافيه.. إطلاق أعيرة نارية على خمسة أشخاص بالدقهلية

أصيب 5 اشخاص بإصابات متفرقة أثر قيام آخرين بإطلاق أعيرة نارية عليهم بكافيه ورد على طريق البحر بشرببن بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إطلاق أعيرة نارية على 5 أشخاص داخل كافيه ورد شربين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه وتبين إصابة كلا من:

أشرف إسماعيل السيد 26 عاما بطلق خرطوش في الصدر والكتف الأيمن ؛محمد عمرو محمد احمد 20 عاما بطلق خرطوش في الرأس ؛رياض سلامة أحمد السيد البلشي 17 عاما بطلق خرطوش في الرأس والوجه

أحمد محمد الحسيني 17 عاما بطلق خرطوش في الرأس

ومحمد اشرف جمال 17عاما وأصيب بطلق ناري فى الرأس

تم نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق لكشف الأسباب وضبط المتهمين .