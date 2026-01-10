خلافات حول المصاهرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لمركز شرطة منية النصر بحدوث مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص" مصابين بجروح متفرقة ، أحدهم محجوز بأحد المستشفيات لتلقى العلاج"، وطرف ثان شخصين وسيدة "اثنان منهم مصابان بكدامات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات حول المصاهرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية ، محدثين إصابتهم المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم ، وأضافوا بتخلصهم من الأسلحة المستخدمة فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





