شقيق محمد حمدي: حسام حسن له دور في اكتشافه .. وغيابه خسارة للمنتخب

كشف عمرو حمدي، شقيق محمد حمدي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، عن آخر تطورات إصابة شقيقه، مؤكدًا سفره صباح اليوم إلى ألمانيا، تمهيدًا لتحديد الموعد النهائي لإجراء جراحة الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع المنتخب.

المرحلة الحالية وخطة العلاج

وأوضح عمرو حمدي، في تصريحات تليفزيونية، أن الهدف الأساسي في المرحلة الراهنة هو إجراء جراحة الرباط الصليبي داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا، على أن يتم بعد ذلك حسم برنامج التأهيل الطبي المناسب، وفقًا لرؤية الأطباء وتقييمهم للحالة بشكل دقيق، بما يضمن عودة اللاعب بأفضل صورة ممكنة.

دعم كبير من المنتخب والجهاز الفني

وأشار شقيق لاعب بيراميدز إلى أن محمد حمدي يحظى بدعم معنوي كبير منذ لحظة الإصابة، سواء من زملائه لاعبي منتخب مصر أو من الجهاز الفني، مؤكدًا أن هذه المساندة كان لها تأثير إيجابي واضح على الحالة النفسية للاعب في هذا التوقيت الصعب، متمنيًا في الوقت نفسه أن يواصل المنتخب مشواره بنجاح والعودة باللقب.

دور حسام حسن وثقة فنية كاملة

وأكد عمرو حمدي أن الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كان له دور بارز في اكتشاف محمد حمدي ومنحه الثقة، مشددًا على اقتناع المدير الفني الكامل بإمكانات اللاعب الفنية والبدنية، وهو ما جعله أحد العناصر الأساسية في صفوف الفراعنة خلال الفترة الماضية.

غياب مؤثر وثقة في البدلاء

واختتم شقيق اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن غياب محمد حمدي يمثل خسارة فنية مؤثرة للمنتخب، إلا أن الجميع يثق في قدرة باقي اللاعبين على تعويض هذا الغياب وتقديم مستويات قوية خلال المرحلة المقبلة.



