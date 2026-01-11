قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب
رئيس ائتلاف ملاك مصر: قانون الإيجار القديم أنهى «عارًا تاريخيًا»
شقيق محمد حمدي: حسام حسن له دور في اكتشافه .. وغيابه خسارة للمنتخب
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026
أخطر الجرائم الرقمية.. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري؟
بعد خضوعه لجراحة.. تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين مصطفى كامل وهاني شاكر
لن نبيع وطننا .. خارجية كوبا ترد على التهديدات الأمريكية برسالة حاسمة
تحمّل ضغوطًا وانتقادات وتشكيكًا.. أشرف صبحي يُهنئ حسام حسن والمنتخب ويُشيد بروح اللاعبين
التحالف الدولي يشن هجمات مكثفة على مواقع لداعش في دير الزور بسوريا
فخور بقميص منتخب مصر وهدفنا التتويج باللقب.. تعليق محمد صلاح بعد الفوز على كوت ديفوار
الموت يفجع الفنان محمد رمضان
روح قتالية ومسئولية جماعية .. طارق يحيى يهنئ الفراعنة بعد التأهل التاريخي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شقيق محمد حمدي: حسام حسن له دور في اكتشافه .. وغيابه خسارة للمنتخب

محمد حمدي
محمد حمدي
رباب الهواري

كشف عمرو حمدي، شقيق محمد حمدي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، عن آخر تطورات إصابة شقيقه، مؤكدًا سفره صباح اليوم إلى ألمانيا، تمهيدًا لتحديد الموعد النهائي لإجراء جراحة الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع المنتخب.

المرحلة الحالية وخطة العلاج

وأوضح عمرو حمدي، في تصريحات تليفزيونية، أن الهدف الأساسي في المرحلة الراهنة هو إجراء جراحة الرباط الصليبي داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا، على أن يتم بعد ذلك حسم برنامج التأهيل الطبي المناسب، وفقًا لرؤية الأطباء وتقييمهم للحالة بشكل دقيق، بما يضمن عودة اللاعب بأفضل صورة ممكنة.

دعم كبير من المنتخب والجهاز الفني

وأشار شقيق لاعب بيراميدز إلى أن محمد حمدي يحظى بدعم معنوي كبير منذ لحظة الإصابة، سواء من زملائه لاعبي منتخب مصر أو من الجهاز الفني، مؤكدًا أن هذه المساندة كان لها تأثير إيجابي واضح على الحالة النفسية للاعب في هذا التوقيت الصعب، متمنيًا في الوقت نفسه أن يواصل المنتخب مشواره بنجاح والعودة باللقب.

دور حسام حسن وثقة فنية كاملة

وأكد عمرو حمدي أن الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كان له دور بارز في اكتشاف محمد حمدي ومنحه الثقة، مشددًا على اقتناع المدير الفني الكامل بإمكانات اللاعب الفنية والبدنية، وهو ما جعله أحد العناصر الأساسية في صفوف الفراعنة خلال الفترة الماضية.

غياب مؤثر وثقة في البدلاء

واختتم شقيق اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن غياب محمد حمدي يمثل خسارة فنية مؤثرة للمنتخب، إلا أن الجميع يثق في قدرة باقي اللاعبين على تعويض هذا الغياب وتقديم مستويات قوية خلال المرحلة المقبلة.


 

محمد حمدي منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

