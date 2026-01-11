التكتيك حسم المواجهة.. أيمن يونس يشيد بذكاء منتخب مصر أمام كوت ديفوار

أعرب أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن إعجابه الكبير بالأداء الذي قدمه منتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسام حسن، عقب الفوز المهم على منتخب كوت ديفوار والتأهل إلى المربع الذهبي، مؤكدًا أن الانتصار تحقق بفضل الذكاء التكتيكي وليس بالاعتماد على القوة أو العنف داخل المستطيل الأخضر.

التكتيك حسم المواجهة

وأوضح يونس، خلال تصريحات تليفزيونية، أن كرة القدم الحديثة لا تُحسم بالقوة البدنية وحدها، بل بالفكر والتنظيم، وهو ما ظهر جليًا في مواجهة كوت ديفوار. وأشار إلى أن حسام حسن نجح في غلق أطراف المنافس بصورة مثالية، وقدم مباراة دفاعية على أعلى مستوى، لدرجة أن المنتخب الإيفواري لم يشكل خطورة حقيقية سوى من خلال الكرات الثابتة.

إشادة خاصة بحسام حسن

وأضاف نجم الزمالك السابق أن حسام حسن قدّم “مباراة عمره” من الناحية الفنية، مؤكدًا أنه يستحق التهنئة وتجديد الثقة فيه حتى مشوار كأس العالم. وشدد على أن المدرب الوطني تحمّل الكثير من الانتقادات في الفترة الماضية، لكنه أثبت جدارته بقيادة منتخب مصر، خاصة في بطولة كبيرة بحجم كأس الأمم الإفريقية.

روح الأبطال داخل الملعب

وأثنى أيمن يونس على أداء لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن محمد هاني قدم مباراة قوية، وأن جميع اللاعبين ظهروا بروح الأبطال. وأوضح أن حسام حسن نجح في توظيف العناصر المتاحة بأفضل شكل ممكن، رغم عدم امتلاكه دكة بدلاء مكتملة وافتقاره لعنصر المغامرة، لكنه عوّض ذلك بالتنظيم والانضباط داخل الملعب.

تألق النجوم وحسم التأهل

وتحدث يونس عن تألق محمد صلاح في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أنه لعب بتركيز عالٍ ولم يفقد الكرة، ونجح في تسجيل هدف مميز بفضل سرعته وخبرته. كما وجه التحية لعمر مرموش على هدفه الرائع، ولإمام عاشور الذي قدم مباراة كبيرة ومؤثرة.

واختتم أيمن يونس تصريحاته بالتأكيد على أن ذكاء حسام حسن وروح لاعبي منتخب مصر كانا العامل الحاسم في الفوز على كوت ديفوار، حامل لقب البطولة، مشددًا على أن وصول الفراعنة إلى المربع الذهبي يعني أن الأحلام لا تزال مستمرة



