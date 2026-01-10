قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار

محمد صلاح
محمد صلاح
مجدي سلامة

علق محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، على فوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدفين على نظيره كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال محمد صلاح، في تصريحات بعد المباراة: “أنا فخور إني لعبت مع اللعيبه دي، كلنا عايزين نعمل حاجه لبلدنا وكلهم عايزين يلعبوا ويفرحوا الجمهور، أتمنى الماتش الجاي ربنا يوفقنا ونكسب بإذن الله وبعدين نفكر في الله بعده”.

وأضاف: “المعسكر ده كله لو اتصور، بجد المعسكر ده احسن معسكر عيشته في حياتي كلنا قريبين من بعض وبنحب البعض”.

وتابع: “أنا أكثر واحد عايز يكسب اللقب ده .. أنا كسبت كل حاجه الا اللقب ده .. بس الضغط على اللعيبه مش هيؤدي لحاجه سبوني أنا شايل الضغط ده”.

وواصل: “أنت بتلاعب منتخبات كلها محترفين فعلا وشوف كل اللعيبه بتلعب فين .. احنا لعيبتنا محترمين ورجاله بس إحنا قوام المنتخب من الدوري المصري، من ساعه ما كابتن حسام حسن لما قال المنتخب فيه محترفين اثنين وربع واحنا بقينا ثلاث أربع محدش فينا بقى بيلعب”.

واختتم: “أنا مبسوط إني هنا ومع اللعيبه دي والجهاز الفني ده وبشكر المغرب على التنظيم والأجواء كل شئ روعه بصراحه ودي من أحلى المعسكرات اللي عيشتها”.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

ارشيفية

غدا| استكمال محاكمة 89 متهما في قضية داعش مدينة نصر

أرشيفية

رضخوا للشيطان .. ننشر نص أمر إحالة المتهمين بقـ.ـتل شخص من ذوي الإعاقة بالجيزة

مخدرات

ننشر حيثيات الحكم بالمؤيد على 3 متهمين بحيازة المخدرات في الجيزة

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد