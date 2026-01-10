أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار

علق محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، على فوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدفين على نظيره كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال محمد صلاح، في تصريحات بعد المباراة: “أنا فخور إني لعبت مع اللعيبه دي، كلنا عايزين نعمل حاجه لبلدنا وكلهم عايزين يلعبوا ويفرحوا الجمهور، أتمنى الماتش الجاي ربنا يوفقنا ونكسب بإذن الله وبعدين نفكر في الله بعده”.

وأضاف: “المعسكر ده كله لو اتصور، بجد المعسكر ده احسن معسكر عيشته في حياتي كلنا قريبين من بعض وبنحب البعض”.

وتابع: “أنا أكثر واحد عايز يكسب اللقب ده .. أنا كسبت كل حاجه الا اللقب ده .. بس الضغط على اللعيبه مش هيؤدي لحاجه سبوني أنا شايل الضغط ده”.

وواصل: “أنت بتلاعب منتخبات كلها محترفين فعلا وشوف كل اللعيبه بتلعب فين .. احنا لعيبتنا محترمين ورجاله بس إحنا قوام المنتخب من الدوري المصري، من ساعه ما كابتن حسام حسن لما قال المنتخب فيه محترفين اثنين وربع واحنا بقينا ثلاث أربع محدش فينا بقى بيلعب”.

واختتم: “أنا مبسوط إني هنا ومع اللعيبه دي والجهاز الفني ده وبشكر المغرب على التنظيم والأجواء كل شئ روعه بصراحه ودي من أحلى المعسكرات اللي عيشتها”.