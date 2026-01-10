ليفربول يحتفي بـ صلاح بعد الفوز على كوت ديفوار.. صور

احتفل نادي ليفربول بـ اللاعب محمد صلاح بعد الفوز على كوت ديفوار.

محمد صلاح

وكتبت الصفحة الرئيسية لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مين أدي؟.. دا أنا نيلها جوه دمي”.

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إحصائية تاريخية، بخصوص الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مع الفراعنة.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات دور ربع النهائي.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ أمم إفريقيا يسجل في شباك 11 منتخبا مختلفا.

أرقام تاريخية للكينج

وأصبح محمد صلاح معادلًا لرقم حسام حسن كثاني الهدافين التاريخيين للفراعنة في أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغال، في مواجهة صعبة، بدور نصف نهائي البطولة.