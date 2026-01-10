وفاة خال محمد رمضان.. تفاصيل

أعلن النجم محمد رمضان وفاة خاله مصطفى أحمد عبد المحسن منذ قليل.

خال محمد رمضان

وكتب محمد رمضان عبر صفحته الخاصة بموقع فيس بوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله خالي وصديقي وحبيبي مصطفى أحمد عبد المحسن أسألكم الدعاء لله”.

وكان قد روج الفنان محمد رمضان، لحفله الجديد في نيويورك يوم 17 يناير المقبل.

وكتب محمد رمضان عبر خاصية الاستوري: “حفلة ماديسون سكوير جاردن في نيويورك مش مجرد حفلة هي اثبات للعالم ان المصريين قوة لا يستهان بها في أي مكان في العالم”.

وكان قد كتب محمد رمضان عبر فيسبوك: "إلى نيويورك يوم ١٧ يناير ثقة في الله هنكتب تاريخ جديد أول جمهور عربي مع فنانهم المصري في ماديسون سكوير جاردن، مدام ربنا معانا ثم أنتم محدش هينافسنا ع الكوكب ده".

روج الفنان محمد رمضان، لأغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وشارك محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وكتب: “هو فى زى محمد؟!.. قريبًا”.