المصريون قوة لا يستهان بها.. محمد رمضان يروج لحفل نيويورك

روج الفنان محمد رمضان، لحفله الجديد في نيويورك يوم 17 يناير المقبل.

وكتب محمد رمضان عبر خاصية الاستوري: “حفلة ماديسون سكوير جاردن في نيويورك مش مجرد حفلة هي اثبات للعالم ان المصريين قوة لا يستهان بها في أي مكان في العالم”.

وكان قد كتب محمد رمضان عبر فيسبوك: "إلى نيويورك يوم ١٧ يناير ثقة في الله هنكتب تاريخ جديد أول جمهور عربي مع فنانهم المصري في ماديسون سكوير جاردن، مدام ربنا معانا ثم أنتم محدش هينافسنا ع الكوكب ده".

روج الفنان محمد رمضان، لأغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وشارك محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وكتب: “هو فى زى محمد؟!.. قريبًا”.