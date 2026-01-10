قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برد طوبة يعود بقوة.. أسبوع شتوي قاسٍ يسيطر على مصر فى هذا الموعد
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026
ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الائتمان لمدة عام
وزير الري: نتابع عن كثب موقف إيراد نهر النيل وحالته الهيدرولوجية
أستراليا تحت الطوارئ القصوى.. إعلان «حالة الكارثة» بسبب تصاعد حرائق الغابات
فن وثقافة

ألون شعري بس.. إيمي سمير غانم ترفض إجراء عمليات تجميل

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
أحمد إبراهيم

تحدثت الفنانة إيمي سمير غانم عن مدى إمكانية خضوعها لعمليات تجميل فى وجهها، مؤكدة أنها لا يمكن أن تلجأ إلى هذه النوعية من العمليات، وقد تكتفي فقط بتغيير لون شعرها بعد أن ظهر عليه الشيب بسبب الحزن على والديها. 

وقالت إيمي سمير غانم، في تصريحات تلفزيونية: “بعد رحيل والدى شعري طرقع أبيض، وذلك بسبب دخولى فى حالة من الاكتئاب حزنا على رحيلهما، ولذلك قررت أن أصبغه ولكن حتى هذه الخطوة أحاول تأخيرها قدر المستطاع، ولكن لم أستطع إجراء عمليات تجميل ولن ألجأ إليها، خاصة أن والدتى دلال عبد العزيز توفيت دون أن تلجأ إلى مثل هذه العمليات”. 

إيمي سمير غانم تكشف ما فعلته مع والديها فى فترة كورونا 

وقد كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن كيفية تعاملها مع والديها “سمير غانم ودلال عبد العزيز” فى فترة انتشار وباء كورونا الذى كان سببا فى رحيلهما.

وقالت إيمى سمير غانم: "ماشتغلتش وقت كورونا عشان خايفة عليهم يتعبوا، هم اشتغلوا وتوفوا، كنت بقفل الباب بالمفتاح وقت كورونا عشان بابا وماما ميخرجوش، وكان عندي وسواس وخوف من كورونا، وسبحان الله جالهم هما الاثنين كورونا.. أنا مرة ماما جالها إعلان خبيت الباروكة بتاعتها علشان متروحش لأني كنت خايفة عليها جدا".

إيمي سمير غانم تكشف أسرارها لأول مرة 

واستضاف الإعلامى بلال العربى فى حلقة من برنامج on the road، النجمة إيمى سمير غانم، عبر شاشة قناة روتانا سينما وقناة LBC اللبنانية، كشفت خلالها لأول مرة العديد من الأسرار والكواليس عن حياتها الفنية والشخصية خاصة بعد مجيء مولودها الثاني وكيف تغيرت حياتها.

كما تحدثت إيمى، خلال حلقتها فى برنامج on the road، عن علاقتها بالسوشيال ميديا، وأسباب ابتعادها عن التمثيل الفترة الأخيرة، وتعرضها للبكاء فترات طويلة، ولحظات لا تنسى مع والدتها الراحلة دلال عبد العزيز فى فترة كورونا.

وقالت إيمى مازحة، خلال برومو حلقتها مع الإعلامي بلال العربى، إن زوجها الفنان حسن الرداد، إذا تزوج عليها فهذا حقه.

برنامج  on the road يذاع عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC، فى تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث يتميز بتجربته المختلفة لإجراء الحوار داخل سيارة، وبطريقة عفوية يكون خلالها النجم فى حالة أقرب لحديث الأصدقاء، ما يجعل الجمهور يكتشف جوانب مختلفة فى حياة نجومهم المفضلين.

