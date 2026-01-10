فى ذكراه .. هادي الجيار تنبأ بوفاته وآخر كلماته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان هادي الجيار، الذي ولد فى أكتوبر 1949، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام، عن عمر يناهز 71 عامًا.

مشوار هادي الجيار الفني

ولد هادي الجيار في أكتوبر عام 1949 وتخرج في المعهد العالي المصري للفنون المسرحية عام 1970.

بدأ مشواره الفني مع الدراما التلفزيونية في مسلسل (القاهرة والناس) من إخراج محمد فاضل، ثم مسلسل (الكنز) من إخراج نور الدمرداش، ليقطع بعد ذلك مشوارا طويلا امتد قرابة الخمسة عقود.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الراية البيضاء) و(أبناء.. ولكن) و(المال والبنون) و(سوق العصر) و(العصيان) و(الضوء الشارد) و(حق ميت) و(الأسطورة) و(كفر دلهاب) و(مليكة) و(ولد الغلابة).

وفي السينما قدم أفلاما منها (لمن تشرق الشمس) و(عندما تشرق الأحزان) و(انتهى التحقيق) و(ليالي الصبر) و(درب الجدعان).

آخر أعمال هادي الجيار قبل وفاته

يُذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

كما شارك الفنان هادى الجيار انضم في وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمي، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجي عملًا ضخمًا خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

آخر مشاهد هادي الجيار على الشاشة

خطف الفنان الراحل هادي الجيار، الأنظار إليه بمشهد وحيد ظهر به في الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار 2، حيث إن هذا المسلسل هو آخر أعماله الفنية التي قدّمها قبل وفاته.

وجسّد الفنان هادي الجيار، دور رفاعي، والد ضابط الأمن المركزي يوسف رفاعي «أحمد مكي»، وظهر في المشهد وهو يشترك مع متظاهري ثورة 30 يونيو المطالبة بعزل محمد مرسي، ويتحدّث إلى ابنه في الهاتف، الذي يطارد العناصر الإرهابية.

ولم يستكمل هادي الجيار، دوره كاملًا في التصوير، إذ كشف مؤلف العمل، أن «الجيار» قام بتصوير 80% من المسلسل فقط، ليقوم المؤلف بإجراء تعديلات بسيطة على السيناريو بعد الوفاة.

أخر ما كتبه هادي الجيار

كتب هادي الجيار، قبل وفاته بأيام، منشورًا -عبر حسابه الرسمي على فيسبوك- أعلن من خلاله إصابته بفيروس كورونا، ولم يكن يعلم أن الوباء سيقتله وينهي حياته، فكتب: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء».

هادي الجيار يتنبأ بوفاته

تنبأ بوفاته بكورونا، وذلك حسب تصريحات سابقة لصديقه الفنان أحمد حلاوة بأنه كان يخاف من الإصابة بالفيروس لأنه سيموت بعدها، ولم يمر أسبوع حتى أصيب بالفعل وغادر الحياة.

كشف هادى الجيار في حوار سابق له عن مشاركته فى مسرحية «مدرسة المشاغبين»، أثناء لقائه فى برنامج صاحبه السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، فأكد أنه فكر في الانسحاب من المسرحية بعد السخرية التى لاقاها من زملائه"المثقفين" فى الإسكندرية، بعد انضمامه إلى فرقة الفنانين المتحدين.

وأضاف الجيار:«لقيت نفسى محتاس فى وسطهم، روحت كتبت ورقة للأستاذ عبدالمنعم مدبولى وقولتله مش عارف أروح فين وأجى منين فى وسطهم، قال لى اقعد واتعلم وجرب وحاول تعمل زيّهم، واقنعنى أكمل».

وتابع : عادل إمام هو من رشحني لمسرحية مدرسة المشاغبين، وأعتبرها بدايتي للاحتراف بالمسرح وكانت بطولة شبابية قوية وأعتبرها من أقرب الأعمال لقلبي.

أضاف "في بداية التعاقد كان عقدي أنا ويونس شلبي وأحمد زكي 15 جنيها في الشهر، وبعد العام الأول والنجاح الكبير الذي حققته المسرحية، أحمد زكي تزعم فكرة أن علينا المطالبة بزيادة في الراتب، ووقتها كنا نجلس في غرفة واحدة، وقال لي وليونس: (كإننا صف من الصالة ما يزودونا)، وبالفعل زاد راتبنا 5 جنيهات".

وفاة هادي الجيار

ورحل هادي الجيار، عن عالمنا في 10 يناير عام 2021، بعد صراع مع فيروس كورونا - كوفيد 19، وتدهورت حالته الصحية في أيامه الأخيرة، وتم وضعه في قسم العناية المركزة بمستشفى الهرم.