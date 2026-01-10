نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن

شاركت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة نيللي.

ونشرت بوسي شلبي مجموعة صور وفيديو وعلقت قائلة: «أجمل نيللي عيد ميلاد سعيد».

نيللي تحصل على جائزة العمر في حفل الأفضل

وكان للفنانة نيللي ظهور نادر، حيث أطلت على جمهورها مؤخرا خلال حفل «الأفضل 2025»، الذي حصلت فيه على جائزة إنجاز العمر تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة.

زواج نيللى



تزوجت نيللى 4 مرات حيث كانت الاولى من المخرج حسام الدين مصطفى، ولكن تم الطلاق؛ بسبب فارق السن، وغيرته الشديدة عليها وبدأت علاقة "نيللي" بالمخرج الراحل حسام الدين مصطفى، حينما أخرج العديد من أفلامها في بداية مشوارها الفني، ووقف إلى جانبها كثيرًا؛ فكانت منبهرة به، وبعد إخراجه خمسة أفلام لها؛ اعترف بحبه، فهامت به هي الأخرى رغم فارق السن بينهما.

أما زواجها الثاني فجاء بعد خروجها من أزمة انفصالها عن زوجها الأول، حيث أصابها الحب مع الملحن "مودي الإمام" ولكن لم يستغرق الأمر وقتا طويلًا وباءت التجربة بالفشل كزواجها الأول فقررت بعدها ألا تتزوج من الوسط الفني.

ومن أجل زواجها من رجل الأعمال المصري "خالد بركات" اعتزلت "نيللي" الفن، وسافرت معه إلى لندن، وبعد عامين فقط وقع الطلاق بينهما لتعود إلى فنها وقالت نيللي وقتها، إنها عندما سافرت مع "بركات" تمنت أن تُكَوِّن أًسرة وتنجب أطفالًا، ولكن حلمها لم يكتمل.