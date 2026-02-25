بيتر ميمي: 94% من مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة

علق بيتر ميمي مخرج مسلسل صحاب الأرض، على حال مستشفيات غزة بعد ضرب اسرائيل لها خلال الفترة الماضية .

وقال بيتر ميمي عبر حسابه الشخصي فيس بوك: “94% من مستشفيات غـ ـزة أصبحت خارج الخدمة جزئياً أو كلياً، حوالي 1.9 مليون شخص ن.زحوا داخلياً، وهذا الرقم يمثل حوالي 90% من إجمالي سكان القطاع.”



المسلسل يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع عرضة على منصة Watch It ضمن قائمة الأكثر مشاهدة مسبباً حالة من الزخم والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة حول كيفية تناوله للأحداث التى تلت الحرب على غزة فى أكتوبر 2023

مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي، وتشارك كيرا يغنم في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، تارا عبود، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، وسارة يوسف.