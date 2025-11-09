كريم محمود عبدالعزيز ينفصل عن زوجته.. هل كانت بوسي شلبي السبب

تصدر اسم الإعلامية بوسي شلبي محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول البعض انباء عن تورطها في انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته.

كانت الخلافات بين كريم وزوجته قد بدأت منذ فترة، وازدادت مؤخرًا وتداول البعض أخبارا عن حدوث انفصال تمهيدا للطلاق، ولكن حتي الآن لم يعلن الأثنين بشكل رسمي.

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي، وربط البعض بين الانفصال والإعلامية بوسي شلبي والسبب خلافها القديم مع ابناء محمود عبد العزيز، تلك الخلافات التي وصلت سابقاً إلى القضاء بعد تشكيك ابناء الفنان الراحل من زواجها بولادهم.

