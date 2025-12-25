محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة

حل الدكتور محمد غنيم أحد رواد زراعة الكلى في العالم، ضيفًا على الإعلامي محمود سعد في برنامجه باب الخلق المذاع على قناة النهار.

وقال محمد غنيم: "عشت في طفولتي في شارع مراد بالجيزة ووالدي كان أستاذا في كلية الزراعة".

وتابع محمد غنيم: "المرحلة الثانوية على أيامنا كانت 5 سنوات والسنة الرابعة كانت سنة الثقافة العامة والسنة الخامسة كان يطلق عليها التوجيهية".

وأكمل محمد غنيم: "لما كنت في 3 ثانوي اجتزت سنة الثقافة العامة وخدت التوجيهية على طول والأساتذة كانوا شايفني طالب متميزة فاجتزت سنة الثقافة العامة".

ولفت محمد غنيم: “تعرضت للتنمر في المرحلة الثانوية ويمكن الواحد تجاوز التنمر بالمذاكرة”، مضيفا: "مكنش حلمي دخول كلية الطب".