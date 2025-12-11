صورة باسم يوسف ومحمود سعد يثير تساؤلات الجمهور

نشر الإعلامي باسم يوسف، صورة جمعته بالإعلامي محمود سعد، ما أثار فضول الجمهور وبدأ التخمينات حول الصدفة التي جمعت الثنائي والمكان الذي التقيا فيه.

وعلق باسم يوسف علي الصورة قائلا: "حزروا فزروا، إحنا فين؟ Guess where we are ؟

باسم يوسف ومحمود سعد

وفي سياق آخر، علق الإعلامي باسم يوسف، على انتقادات حلقة برنامجه "كلمة أخيرة"، والتي تناول خلالها ملف الصهيونية المسيحية.

وشارك باسم يوسف فيديو عبر حسابه على فيسبوك، وقال أن حديثه داخل الحلقة كان موجهًا إلى أنماط محددة من الكنائس الإنجيلية التي ترتبط بعلاقات مباشرة مع إسرائيل، مشددًا على أن كلامه لم يكن موجهًا ضد المسيحيين بشكل عام.

وأضاف: “الناس اللي زعلانة مني بسبب الحلقة… هل الكنائس بتاعتكم بترفع علم إسرائيل؟ هل بتبعت عشرات الملايين علشان تجيب يهود من أمريكا وتستوطنهم بشكل غير قانوني؟”.

وأشار باسم يوسف، إلى أن النقاش الذي طرحه يستند إلى وقائع وتحليلات سياسية معروفة، ولا يستهدف أي طائفة دينية، بل يهدف إلى توضيح جانب من العلاقات بين بعض الجماعات الدينية والاحتلال الإسرائيلي.