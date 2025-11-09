باسم يوسف يشارك في «تريند الجلابية» احتفالًا بالزي الشعبي المصري

نشر الإعلامي باسم يوسف صورة له مرتديًا جلابية بلدي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وعلق قائلاً: "كنا ترند قبل الترند؟".

وجاء نشر يوسف تزامنًا مع انتشار موجة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "تريند الجلابية"، حيث شارك عدد من المدونين صورهم مرتدين الزي الشعبي المصري، تعبيرًا عن التضامن مع التراث الوطني، بعد موجة من التعليقات المتنمرة على رجل ظهر بالجلابية في المتحف المصري الكبير.

ووصف المشاركون الجلابية بأنها زي مصري عريق يعود لآلاف السنين، مطالبين بوقف الاستهزاء بهذا التراث الشعبي وتعزيزه كجزء من الهوية الوطنية.