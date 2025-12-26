قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
توك شو

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
عبد الخالق صلاح

كشف المطرب والملحن عمرو مصطفى عن كواليس إصابته بمرض السرطان، مؤكدًا أنه لم يتعامل مع الأمر باعتباره أزمة، بل اعتبره «منحة من الله» أعادت ترتيب أولوياته وغيرت نظرته للحياة تمامًا.

وقال عمرو مصطفى، خلال لقائه ببرنامج «ضيفي» الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، إن فترة مرضه مرت بسلام، مضيفًا: «أول ما عرفت بالمرض فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها، ورجعنى طفل من جديد».

وأوضح أن التجربة أعادته إلى عمرو مصطفى القديم، الملحن الذى بدأ من الصفر، مشيرًا إلى أن المرض كان سببًا فى استعادة شغفه الحقيقى بالفن، قائلاً: «المرض مسح كل حاجة ورجعلى عمرو مصطفى بتاع زمان، وخلانى أبدأ من جديد».

أغنية بعتيني ليه لـ عمرو مصطفى وزياد ظاظا تريند يوتيوب

يعيش الفنان عمرو مصطفى حالة من النشاط والنجاح الفني، خاصةً بعد تصدر أغنية "بعتيني ليه" التي جمعته بمؤدي الراب زياد ظاظا، مؤشرات البحث في يوتيوب واحتلالها المرتبة الأولى منذ طرحه قبل أسبوع.

ويأتي تعاون عمرو مصطفى مع زياد ظاظا والموزع معتز ماضي على خلفية اجتماعهما في برنامج "ربد بُل صالونات"، حيث خضعا لتحدي صناعة أغنية من الألف للياء في 6 ساعات فقط، وحرص عمرو على مدار الحلقة على احتضانهما لتمثيلهما الجيل الجديد ك، موضحًا طرق حديثة في صناعة المزيكا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تكريم عمرو مصطفى

كما حصد عمرو خلال الفترة الماضية نجاح أعماله على مدار 2025، وحصل على جوائز عديدة كأفضل ملحن، منهم حفل توزيع جوائز "The Best" و"الميما".

ووجه عمرو في كل حفل الشكر لكل زملائه في الوسط الفني، الذين ساندوه خلال الفترة الماضية ودعموه، هذا إلى جانب إهداء تكريمه من "The Best” للملحن محمد يحيى الذي حقق نجاحًا كبيرًا بأغنية "قمر" في ألبوم الهضبة "ابتدينا"، كما أهدى جائزته في حفل الميما لكل من الهضبة عمرو دياب وجميع زملائه الذي تعاون معه على مدار العام وزوجته وأولاده.
 

