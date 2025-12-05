أغنية بعتيني ليه لـ عمرو مصطفى وزياد ظاظا تريند يوتيوب

يعيش الفنان عمرو مصطفى حالة من النشاط والنجاح الفني، خاصةً بعد تصدر أغنية "بعتيني ليه" التي جمعته بمؤدي الراب زياد ظاظا، مؤشرات البحث في يوتيوب واحتلالها المرتبة الأولى منذ طرحه قبل أسبوع.

ويأتي تعاون عمرو مصطفى مع زياد ظاظا والموزع معتز ماضي على خلفية اجتماعهما في برنامج "ربد بُل صالونات"، حيث خضعا لتحدي صناعة أغنية من الألف للياء في 6 ساعات فقط، وحرص عمرو على مدار الحلقة على احتضانهما لتمثيلهما الجيل الجديد ك، موضحًا طرق حديثة في صناعة المزيكا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تكريم عمرو مصطفى

كما حصد عمرو خلال الفترة الماضية نجاح أعماله على مدار 2025، وحصل على جوائز عديدة كأفضل ملحن، منهم حفل توزيع جوائز "The Best" و"الميما".

ووجه عمرو في كل حفل الشكر لكل زملائه في الوسط الفني، الذين ساندوه خلال الفترة الماضية ودعموه، هذا إلى جانب إهداء تكريمه من "The Best” للملحن محمد يحيى الذي حقق نجاحًا كبيرًا بأغنية "قمر" في ألبوم الهضبة "ابتدينا"، كما أهدى جائزته في حفل الميما لكل من الهضبة عمرو دياب وجميع زملائه الذي تعاون معه على مدار العام وزوجته وأولاده.