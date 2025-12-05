خلال عطلة نهاية الأسبوع .. جبال ملح بورفؤاد تستقبل آلاف الزوار من مختلف المحافظات

شهدت محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، انتعاشًا سياحيًا وتجاريًا ملحوظًا وذلك مع توافد آلاف الزوار من مختلف المحافظات ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، التي أصبحت إحدى العلامات المميزة لعطلات نهاية الأسبوع بالمحافظة.

واستقبلت “جبال الملح” التابعة لشركة النصر للملاحات ببورفؤاد أعدادًا كبيرة من الزائرين، بعدما أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية الجديدة في مصر حيث حرص الزوار على التقاط الصور التي تحاكي أجواء جبال الجليد، إلى جانب تجربة التزحلق على الجبال الملحية في مشهد بات من أكثر اللقطات انتشارًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستهل الزوار يومهم بركوب المعديات بين ضفتي القناة، والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس قبل بدء جولاتهم داخل مدينة بورفؤاد التي شملت عددا من معالمها المميزة ومنها مسجد بورفؤاد الكبير والمجمع الإسلامي وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي وفيلات هيئة قناة السويس ذات الطابع الفرنسي الفريد، بالإضافة إلى التجول في الشوارع الهادئة المظللة بالمسطحات الخضراء.

إقبال كبير من المواطنين على سوق "الأسماك"وسوق "الأوت ليت"

وفي السياق ذاته، شهد سوق الأسماك الجديد حركة بيع وشراء نشطة منذ الساعات الأولى من اليوم حيث توافد الزوار لشراء أجود أنواع الأسماك الطازجة التي تتميز بها بورسعيد، كما حرص عدد كبير منهم على تناول المأكولات البحرية داخل السوق والمحال المطلة عليه.

كما شهد سوق الأوت ليت إقبالًا واسعًا من المتسوقين الراغبين في شراء الماركات العالمية بأسعار مخفضة ليواصل السوق ترسيخ مكانته كأحد أبرز نقاط الجذب التجارية في بورسعيد خلال عطلات نهاية الأسبوع خاصة بين الأسر والشباب القادمين من مختلف المحافظات.

وتواصل محافظة بورسعيد تعزيز مكانتها كإحدى أهم وجهات سياحة اليوم الواحد في مصر من خلال تنوع مقاصدها السياحية والتاريخية والترفيهية، والتطوير الدائم لمرافقها العامة وأسواقها التجارية، مما يجعلها محطة مفضلة للزائرين خلال عطلات نهاية الأسبوع.