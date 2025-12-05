غدًا.. انطلاق تصفيات مسابقة بورسعيد الدولية للابتهال والإنشاد الديني | أسماء

تنطلق غدًا السبت، فاعليات المنافسات النهائية المباشرة للمتسابقين المحليين في النسخة الدولية التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تحمل في هذا العام اسم القارئ الشيخ المرحوم محمود علي البنا، وتُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبدعم كامل من اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وتحت إشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وبإدارة الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة.

اسماء المتنافسين غدًا.. فى فاعليات التصفيات المحلية لمسابقة بورسعيد الدولية

وتبدأ الفاعليات بمنافسات فرع الابتهال والإنشاد الديني للأطفال من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، ويتنافس خلالها كل من: إلين أحمد محمود الباز إبراهيم، أسماء محمود السيد محمد، أمل أحمد محمد أحمد، أمينه محمد منصور محمد، آية محمد ناجح المتولى، حبيبة هاني عبده محمد، حنين محمد محمود السيد سليمان، خديجه محمود سعد سعد موسي، رفيدة محمد عطية حامد، زينب سيد إبراهيم محمد، ساره أحمد محمود الباز إبراهيم، سما أحمد إبراهيم أحمد، سما سليم لطفي عبدالمحسن، فاتن سالم السيد محمود، فرح عبدالرحمن أحمد رفعت، فرح ناجى محمد ناجى، مريم عبدالله أحمد محمد، ملك سالم السيد محمود، ملك محمود عصام عبدالفتاح، منة الله عبدالله عبده محمد، نادين محمد عدوى عبدالمنعم، نورا ناجى محمد ناجى، يمنى صبري سليمان عبدالحق، يمنى محمد الشوادفي أحمد، إلياس عبدالله عبده محمد شتيوي، أحمد عماد محمد عبدالحكيم، أحمد محمد زكريا عبدالحميد، آدم جمعه محمد محمود، آدم محمد أحمد عبدالقادر، براء محمد كرم فتحي، بلال علي عبدالسلام علي، تقي الدين أيمن السعيد محمد، حمزة جودة محمد جودة، خالد محمد رمضان الخراشي، رحمة هيثم نصر لطفى، رحيم محمد عطية حامد، زياد محمد السيد عبدالجواد، زياد محمد عبدالستار علي، زين محمد حسين جوهر، عبد الرحمن السيد المتولي سلامة، عبدالرحمن عبدالفتاح صابر عبدالفتاح، عبدالله أحمد عبدالله أحمد، عمر محمود محمد عبدالحميد، محمد ابراهيم اسماعيل محمد، محمد ابراهيم محمد عبدالعال، محمد أحمد عبد الهادي الوكيل، محمد أحمد محمد حسن، محمد راضي رمضان محمد، محمد شريف السيد محمد، محمد عبدالله أحمد محمد، محمد محمود عطية سمرة، محمد مصطفى جمعة عبدالصمد، محمد منتصر حسن إبراهيم، محمود محمد محمود محمد هاشم، مروان جميل أحمد محمود إبراهيم، مصطفى أحمد فهمي فتح الله، مصطفى محمد مصطفى عبد السميع، معاذ سليمان محمد محمد، منصور محمد منصور حسين، نائل السيد عبدالمجيد السيد، يوسف أحمد إبراهيم أحمد، يوسف حسين محمد الجهيدي، يوسف رضا محمود عبد القوي، يوسف عمر سيد سليم.

وتتواصل الفاعليات يوم السبت 6-12-2025 بمنافسات فرع الابتهال والإنشاد الديني للكبار من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا، ويتنافس خلالها: أروى عبد العزيز عرفة عرفة، مريم أحمد السيد أحمد، ملك محمود عطية سمرة، السيد محمد السيد أحمد، إبراهيم حسن محمد فرحات أمين، إسلام ياسر محمد السعيد، أحمد السيد محمد أحمد، أحمد سامح مرزق عبد الحفيظ، أحمد عصام محمد علي، أحمد علي حامد محمود، أحمد مسعد عبدالعاطى الزنيني، أسامة خالد حسن مفتاح، أنس طارق عبدالرؤف خلاف، أنس ماهر اسماعيل جاب الله، حسن هشام حسن عبدالحميد، حسين رجب عبد الحفيظ شاكر، حسين محمد حسين جوهر، خالد اشرف محمد عبدالعظيم، عبدالرحمن أحمد محمد خطاب، عبدالفتاح جمال عبدالفتاح ابوحسن، عبدالله عاطف السيد البنا، عبدالمحسن عبدالله عبدالمحسن محمد، عمر هاني حسين إبراهيم، محمد أحمد عبدالرازق أحمد، محمد أسعد حسن أحمد، محمد سامي إبراهيم أمين، محمد عادل مصطفى الأعسر، محمد ياسر محمود عبد الفتاح، محمود محمد عبد العزيز محمد، مصطفي سالم عبدالسلام محمد، يوسف عبدالرحمن محمد إبراهيم.

ويصل إجمالي عدد المتسابقين إلى 95 متسابقًا يقفون أمام لجنة مُشكّلة من كبار رجال الأزهر الشريف، بعد أن تزين مسجد الرحمن بحي الزهور لاستقبال الضيوف والمتسابقين، وسط حضور مرتقب للشخصيات العامة والسياسيين والأهالي من مختلف المناطق.

وأكد الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة أن بورسعيد باتت جاهزة للتصفيات النهائية بعد تجهيز المسجد لاستقبال حفظة القرآن والمبتهلين والمنشدين، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية ستشهد مشاركة أكثر من 30 دولة في ختام يناير المقبل، وأن أنظار المسابقات الدولية تتجه نحو هذه الدورة التاسعة بوصفها إحدى أهم النسخ المصرية والعربية في مجال الابتهال والإنشاد الديني.