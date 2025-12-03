عقد الأستاذ طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم اجتماعًا بمكتبه بديوان المديرية لمناقشة استعدادات تعليم بورسعيد لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأكد مدير المديرية أن تعليم بورسعيد في أعلى درجات الجاهزية لعقد امتحانات صفوف النقل، والمقرر إجراؤها خلال الفترة من 10 حتى 15 يناير القادم، في حين يبدأ التقييم النهائي لطلاب الصفوف الأولى أيام 3 و4 و5 يناير.

ووجّه الغرباوي بضرورة اعداد جداول الامتحانات وإعلانها خلال الشهر الجاري عقب اعتمادها من اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بالإضافة إلى البدء في إعداد نماذج الامتحانات وفق الضوابط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تعليم بورسعيد يستعد لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

وأشار مدير المديرية إلى أهمية الحفاظ على سرية الأسئلة من خلال اللجان الفنية المشكلة، موضحًا أن امتحانات المستوى الرفيع للمدارس الرسمية والمتميزة لغات والمدارس الخاصة، وكذلك امتحانات المواد خارج المجموع والمواد العملية، ستُعقد قبل أيام من بدء الامتحانات في المواد الأساسية.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول تُعد ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور القانونية.

وشدّد الغرباوي على أهمية مراعاة السمات الشخصية والقيادية عند اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بما يضمن خروجها بالشكل المطلوب ووصولها إلى بر الأمان.

يجدر بالذكر أن الامتحانات ستعقد خلال الفترة من 17 إلى 22 يناير، على أن تبدأ إجازة نصف العام رسميًا يوم الأحد 24 يناير وتنتهي في 5 فبراير القادم.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ ياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي، والأستاذ محمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي، والأستاذة ستوته عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي، والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات، والأستاذة لمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص والأستاذ محمد حجازي مدير المطبعة السرية.