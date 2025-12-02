بالأسماء | اختناق 5 أشخاص في حريق منزل بالمنصورة

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين اختناق وجروح وكدمات وحروق إثر نشوب حريق في أحد المنازل بسوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة.

أصيب كل من احلام محمد الشويحي 80 عاما مقيمة المنصورة

واصابتها كسر بالساعد الايسر، إبراهيم صلاح عبد الجيد 40 عاما مقيم سمنود غربيه، فرد دفاع مدني واصابته اختناق وحرق باليد

كما اصيب محمد محمود رجب 30 عاما مقيم شارع عبد السلام عارف المنصورة باختناق، محمد سمير فاروق 17 عاما مقيم الحسينية المنصورة باختناق وكريم محمد المغربي 19 عاما مقيم شارع بور سعيد المنصورة باختناق.



تم نقل عدد من المصابين الى مستشفى الطوارئ فيما تم علاج اخرين امام المنزل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



وشب حربق بأحد المنازل المكونة من 3 طوابق شارع بورسعيد سوق الخواجات بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل المكونة من ثلاثة طوابق بشارع بورسعيد بسوق الخواجات ما أدى إلى وقوع اصابات.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحريق الذي لا يزال مستمرا في محاولة لإخماده قبل أن ينتقل إلى الأماكن الأخرى.