وزير الخارجية الألماني: نصف مليون طالب مصري يتعلمون اللغة الألمانية
وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: تحصين 256 ألف رأس ماشية في الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

تحصين مواشى
تحصين مواشى
همت الحسينى

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تحصين 255.949 رأس ماشية حتى اليوم ضمن الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والسلالة الجديدة المعروفة باسم "SAT1"، مشيراً إلى أن الحملة تشمل جميع قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى أسواق الماشية في كافة المناطق

.

وشدد  على تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين، وتوعية المربين بأهميتها، حفاظاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

واشار المحافظ إلى أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال برامج التحصين الدورية ضد الأمراض والفيروسات، وتوفير جميع اللقاحات المطلوبة.

وأوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين قطعان الأبقار والجاموس في جميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية.

وأضاف أن المديرية تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بشكل دوري بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تنفذ لجان الإرشاد بالمديرية حملات توعية للمواطنين للوقاية من الأمراض الوبائية، مناشداً مربي الماشية وأصحاب المزارع بالتعاون مع الحملات والالتزام بمواعيد التحصين.

الدقهلية محافظ تحصين مواشى

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

الشيخ رائد المتني

مقتل رجل دين في السويداء بعد اعتقاله على يد قوات تابعة للهجري

الجيش الاوكراني

الجيش الروسي يكبد نظيره الأوكراني خسائر فادحة في جنوده

جانب من الحضور

150 ألف شخص يشاركون في القداس بابا الفاتيكان ببيروت

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد